TEESLP vota contra nulidad de elección a gubernatura en SLP el pasado 6 de Junio

El Tribunal Electoral Estatal de San Luis Potosí (TEESLP) votó en contra el juicio de nulidad de la elección a la gubernatura promovida por la Coalición Sí por San Luis y Octavio Pedroza Gaitán, por lo que se ratifica la validez del triunfo electoral de Ricardo Gallardo Cardona y la entrega de la constancia de mayoría.

Este viernes el TEESLP sometió a votación la resolución de dos juicios de nulidad de la elección a la gubernatura, mismos que fueron promovidos uno por la Coalición Sí por San Luis y otro por César Octavio Pedroza Gaitán.

En este caso, uno de los argumentos fue que las casillas tenían a personas no autorizadas, sin embargo el tribunal determinó que si bien en 540 de las casillas no estaban las personas designadas como funcionarios de casilla, fueron ocupadas por personas de la lista nominal, con lo que se cumple el requisito de sustitución que marca la ley; mientras que en 31 casillas había personas que no correspondían a la sección de la casilla, sin embargo los votos que pudieran derivar de ellas, no hacen diferencia en los resultados de la elección.

Otro argumento fue que algunas actas contaban con folio y otras no, a lo que la magistrada Yolanda Pedroza destacó que los partidos políticos ya tenían conocimiento de dicha situación que fue explicada por el Ceepac para llevar un control sobre el PREP, también argumentaron que hubo boletas faltantes en el Distrito II, sin embargo no presentaron evidencia de que se le haya negado el voto a los ciudadanos por falta de material electoral.

También se trajo a nivel local el tema de los influencers que promovieron el voto por el Partido Verde en la veda electoral, sin embargo no hubo pruebas de que los comentarios que éstos realizaron hayan tenido impacto en los resultados locales.

La magistrada Yolanda Pedroza destacó que en casos como este en donde se busca anular una elección, son exigentes con los datos de prueba dado que se pretende invalidar la voluntad ciudadana, pues destacó que fue más de un millón de ciudadanos los que salieron a votar el pasado 6 de junio.