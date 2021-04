"Tecmol" acompañó a su hijo Damián Romero a su registro como candidato a la alcaldía de Salinas

El rey de las redes sociales llegó a su tierra Salinas de Hidalgo dónde acompañó a su hijo Damián Romero a su registro como candidato a la alcaldía por ese municipio. Ahí también se encontraba la candidata a diputada local por el distrito 04 Ayde Esparza.

“Muchas felicidades hijo, después de lo que hicieron los del PVEM para que mi hijo no se registrara, hoy con el esfuerzo de todos logramos darle su registro, esto no es un tema de dinero, es el tema de la legalidad y justicia y que no pisoteen la dignidad de nadie “, aseguró Romero Calzada.

El candidato se comprometió a que, en Salinas de Hidalgo, habrá agua en todas las comunidades del municipio, las 24 horas del día. Se comprometió a que los salinenses cuenten con empleo, apostándole a nuevas empresas que tributen en el municipio, para detonar el desarrollo económico.

Además, se comprometió a terminar el proyecto de la tratadora de agua para los salinenses. Para finalizara reiteró que la organización Antorcha Campesina quede fuera del municipio.

Damián Romero al momento de su registro dijo: “Yo no soy un político, pero quiero un desarrollo para Salinas, vamos a traer empresas para que la gente no tenga que irse a Estados Unidos a trabajar, contaran con todos los servicios básicos, tocare casa por casa para que me conozcan”, aseguró.

Antes de llegar a Salinas, como es costumbre “Tecmol” llega a comunidades donde ningún candidato llega, es así que Romero Calzada visitó la comunidad de Wadley, pertenece al municipio de Real de Catorce, una comunidad olvidada y que carece de servicios básicos y empleo, el gobierno los tiene en el olvido y en completa pobreza.

El candidato se reunión con los comuneros, para darle a conocer sus propuestas de campaña, para mejorar San Luis.

“Yo no vengo a proponerles nada, yo solo les digo que vamos a reconstruir lo construido, en mi mandato, en los primeros dos meses, todas las clínicas del estado estarán abiertas las 24 horas y con suministros, porque ahorita no te puedes enfermar, porque las clínicas están cerradas o no tienen nada”, aseguro “Tecmol”.

Una de las comuneras le expresó, que ahí ningún candidato a gubernatura se ha parado, pero aseguró que le gustó como “Tecmol” dice las cosas, la verdad, “aquí ya estamos hartos de promesas que no cumplen, de que nos traigan puras despensas, aquí lo que necesitamos es empleo”.

