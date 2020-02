TECA se defiende de manifestaciones

El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) no ha embargado cuentas con recursos federales, afirmó la presidenta de dicho ente, Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa.

Luego de la denuncia y manifestación del municipio de Villa de Ramos por el embargo de cuentas que dice, son de recursos federales que el Ayuntamiento invertiría en acciones a favor de los pobladores, la presidenta del TECA manifestó que dicho ente no ha embargado cuentas con recursos federales, “en otros asuntos nos han demostrado de forma fehaciente que esas cuentas son de recursos federales y sin problema se destraban las cuentas”.

Manifestó que no todos los ayuntamientos pueden correr la misma suerte ya que los recursos legales que plantean son distintos, y mencionó además que no ha recibido ningún llamado por parte del Congreso del Estado “y no tendría que haber porque su facultad está constreñida a lo que la ley les faculta, y no podemos estar ventilando asuntos en los medios ni ante autoridades que no tienen facultad”.

Cervantes Gamboa indicó que si los laudos o el cobro de ellos laceran al erario público, no es responsabilidad del TECA, puesto que se trata de acuerdos a los que llegan las partes en conflicto, por lo que hizo un llamado a los ayuntamientos a que “revisen de manera puntual” sus conflictos laborales y los atiendan por la vía idónea.

Finalmente, señaló que debido a la protesta que mantiene el ayuntamiento de Villa de Ramos desde este lunes, el TECA no ha podido prestar el servicio de manera regular, “afecta la impartición de justicia”, por lo que se procederá por la vía legal.