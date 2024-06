Tec de Monterrey campus San Luis entrega becas del 100%

El Tecnológico de Monterrey campus San Luis Potosí realizó la entrega de cinco becas del programa Líderes del Mañana a estudiantes con alto rendimiento escolar y compromiso social, ofreciendo el pago del cien por ciento de su colegiatura durante toda su carrera.

En eventos realizados en las instituciones de procedencia de los alumnos, se llevó a cabo la entrega de la beca a los alumnos Fernando Isaí Hernández González y Manuel Alexis Marcos, quienes recibieron la distinción de “Líderes del Mañana” frente a familiares, compañeros, maestros y directivos del CBTIS 121 y preparatoria “Ponciano Arriaga”, respectivamente.

“Estoy muy emocionado, quiero agradecer a mi papá que siempre me apoyó y al Tec por darme la oportunidad de demostrar que puedo ser alguien y que puedo cambiar al mundo, me gusta mucho el entorno y me motiva mucho ser un Borrego”, comentó Isaí Hernández.

Cortesía / Tec de Monterrey

A 10 años de haberse creado, la familia de Líderes del Mañana está compuesta por mil 936 jóvenes de diez generaciones. 879 todavía cursan su carrera profesional en alguno de los campus del Tec, en tanto que mil 57 ya se han graduado.

Posteriormente, en las instalaciones del campus San Luis Potosí, a Isaac Vergara Castillo, Juan Valentín Arenas Martínez y María Fernanda Hernández López, también les fue otorgada la carta que los acredita como integrantes de la generación numero once de Líderes del Mañana.

Cortesía / Tec de Monterrey

“Ella nunca se rinde, siempre busca mejorar, es una persona que se merece el mundo entero, nació para ser una líder y para cambiar la vida de muchas personas, esto es un paso más para que pueda cumplir sus sueños, muchas gracias al Tec por esta oportunidad”, sostuvo la mamá de María Fernanda Hernández durante la ceremonia.

El desempeño académico y compromiso social de los Líderes del Mañana ha permitido al Tec de Monterrey seguir con su misión de trascender a través de la educación y de contribuir a la formación de excelentes líderes sociales.

Una década después, más de 10 mil personas han contribuido a fondear este programa como ejemplo de generosidad para generar oportunidades educativas de excelencia e impulsar el talento más sobresaliente.