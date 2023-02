[Video] Taxistas se manifiestan y amenazan a diputados; lanzan cohetones

Taxistas de varias organizaciones se manifestaron en el Congreso del Estado de manera violenta, para exigir a los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes la derogación del decreto 444 que permite el uso de vehículos particulares para la prestación del servicio de transporte público a través de plataformas digitales.

Bloquearon las calles de Vallejo, Rayón, Comonfort y otras aledañas en el primer cuadro de la ciudad y lanzaron cohetones de alto poder en la explanada del edificio legislativo, provocando que se dispararan las alarmas de autos y los cristales de los edificios aledaños retumbaran.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Se introdujeron al auditorio Manuel Gómez Morín donde golpearon la mesa y lanzaron insultos contra la diputada Ma Elena Ramírez, presidenta de la Comisión legislativa, quien les exigió respeto; hasta entre ellos mismos discutieron, se ofendieron y casi se agreden, por querer hacer uso de la palabra.

Los taxistas advirtieron que, si no se les da una fecha para derogar el Decreto 444, se les permite el uso de vehículos de alta gama de hasta 6 pasajeros, se les hacen descuentos para el pago de derechos, tarjetones, se les otorgan cursos de capacitación gratis y otras prebendas, entonces tomarán medidas radicales.

“Acudiremos todos los jueves a las sesiones del Congreso del Estado y no en son de paz, no los vamos a dejar trabajar, así como nosotros no podemos hacerlo, por los beneficios que tiene Uber y otras plataformas, que no pagan lo que nosotros y tienen muchos beneficios que nos afecta en nuestra economía”, dijeron.

Los taxistas permanecen en el auditorio del recinto legislativo exponiendo la situación que, dicen, afecta su economía.