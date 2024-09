SUTSGE "repondrá" su elección interna en octubre

Dado que el Tribunal Estatal de Conciliación Arbitraje (TECA) negó la toma de nota a la planilla electa el pasado mes de mayo en el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado (SUTSGE), este próximo mes se "repondrá" el proceso de elección.

La mesa directiva del SUTSGE emitió la convocatoria para llevar a cabo el proceso de elección en el sindicato, el próximo 8 de octubre; esto ocurre luego de que el sindicato mayoritario llevó a cabo su proceso de elección el pasado mes de mayo, en donde resultó ganadora la planilla encabezada por Bernardina Lara Argüelles, sin embargo el TECA determinó negarle la expedición de la toma de nota dado que las elecciones se realizaron con un desfase, atribuido a la pandemia.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Aunque la determinación del TECA fue combatida mediante un amparo ante el Poder Judicial Federal, éste no ha sido resuelto derivado del paro de labores en que se encuentra la autoridad judicial desde el pasado 19 de agosto, por lo que se optó por convocar nuevamente a elecciones "a efecto de no dejar en estado de indefensión" al sindicato.

Para integrar la mesa directiva los candidatos deberán llenar los siguientes requisitos: ser miembro activo del sindicato, ser mexicano, ser mayor de edad, estar al corriente en el pago de sus cuotas fijadas por el sindicato, no haber sido suspendido de sus derechos sindicales, no haber sido sentenciado a una pena de prisión por más de tres meses, no tener antecedentes de irresponsabilidad en su trabajo, no desempeñar puestos directivos en ninguna organización política o religiosa, tener la actitud necesaria para desempeñar el puesto, y tener una antigüedad mayor de 5 años como miembro activo del sindicato.

Las planillas serán registradas el 3 de octubre de 9 a 15 horas ante la comisión electoral instalada en el local sindical, y la jornada electoral se efectuará el 8 de octubre de 9 a 18:30 horas; el voto será directo, libre y secreto, solo podrán votar los trabajadores de base que sean miembros activos del SUTSGE.