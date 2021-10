SUTSGE pide a nuevos funcionarios que no engañen a la ciudadanía

La Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, SUTSGE, Bernardina Lara Argüelles asegura que los trabajadores del Gobierno del Estado, siempre han estado con el pueblo potosino, "ya que en ocasiones hacemos más por el pueblo que las mismas autoridades, tal como lo fue al inicio de la pandemia por Covid-19, en donde con la participación de la base trabajadora, el SUTSGE repartió 52 toneladas de víveres en las colonias de la periferia, mientras que la anterior administración no hizo nada”.

Es ridículo que la Oficialía Mayor invite a los sindicatos a unirse al gobierno para permitirle que corra trabajadores, quienes no porque sean burócratas dejan de ser ciudadanos potosinos.

Lara Argüelles precisó que se falta a la verdad cuando dicen que no han corrido a ningún trabajador de base sindicalizado porque entonces: ¿Quién corrió a la trabajadora del ICAT y a los de la Secretaría de Turismo? Ya fueron tres trabajadoras corridas en esta administración, más los cientos de trabajadores, mal llamados de “honorarios”, que teniendo muchos años de antigüedad, fueron corridos para meter personal de nuevo ingreso, los cuales no tienen ninguna preparación y mucho menos experiencia; por ejemplo: en la Dirección del Registro Civil, despidieron ocho trabajadores que contaban con antigüedad para contratar a quince nuevos y en la CEFIM contrataron quince personas más. Por otra parte en las oficinas de la Oficialía Mayor, diariamente se observan nuevas personas entregando documentación, quienes se sabe, están siendo contratadas.

Contrariamente, despidieron a trabajadoras madres solteras, divorciadas y a trabajadores con hijos; todos ellos sostén de sus familias, cuyo salario quincenal oscila de 3 a 6 mil pesos, los que dejarán de percibir.

Lara Argüelles señaló que en la Oficialía Mayor, donde se dice que todos los funcionarios son Licenciados en Derecho, no respetan las leyes laborales; ¿para qué un organismo como la CEDH y gasta en él, si no se respetan los derechos humanos?" y aclaró que no existen tres clases de trabajadores, "la Ley solo señala trabajadores de base y de confianza?”.

A su consideración dijo que en nómina no había tantísimos aviadores, y refutó que al terminar un contrato se pueden correr a los empleados, "no se puede, pues en muchos casos han venido pasando de administración en administración esperando tener su basificación".

Lara Argüelles concluyó: “Le pedimos a los nuevos funcionarios que no engañen a la ciudadanía, pues informan que los recursos con que se les paga a los trabajadores pueden ocuparlos para obra pública, cuando la ley separa lo que se puede utilizar para este rubro y lo que corresponde a salarios”.