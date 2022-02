Suspensión de licenciaturas de la UASLP obedece a baja demanda: Rector

La desaparición de varias licenciaturas en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), entre ellas la carrera de Geografía, tienen precedente en la baja demanda educativa y con el cierre parcial no habrá ninguna afectación para nadie, aseveró en exclusiva para El Sol de San Luis, el rector de la institución de educación superior, Alejandro Zermeño Guerra.

Cuestionado sobre las razones de la suspensión de las carreras y en específico de la licenciatura de Geografía, justificó que esté cierre temporal, es meramente de carácter educativo y que el bajo presupuesto para la educación superior tampoco ha sido un argumento

"La causa de la suspensión es meramente académica, por unas licenciaturas que tienen una baja demanda".

Sin embargo, mencionó estar buscando alternativas para evitar que desaparezcan "estamos viendo cómo es posible incrementar la demanda en esas licenciaturas, para que existan más interesados, esa es la causa, no hay una razón económica ni de presupuesto, eso tampoco es real".

Recordó a la comunidad potosina que no se trata de una suspensión definitiva de carreras, y específico que solamente va a durar un año, en lo que se realizan todos las adecuaciones necesarias en la currícula para hacerla más atractiva a la comunidad escolar.

Sobre las inquietudes en torno a qué se hará con los jóvenes de generaciones anteriores, añadió que ellos continuarán sus clases y que ningún maestro se verá afectado de ninguna manera.

"Al igual, ningún trabajador administrativo se va a ver afectado por esta situación".

Este tipo de asuntos no están reglamentados porque en la práctica no existe ninguna afectación "por supuesto que no está reglamentado porque no afecta en nada a la comunidad de universitarios, es una decisión que no afecta en nada a ningún miembro de la comunidad universitaria".

Sobre este tipo de definiciones existen antecedentes, incluso rememoró que en varias facultades se han realizado varias modificaciones a su esquema de trabajo y operatividad "el último cambio que tuvimos fue muy exitoso, fue un cambio de política de una de las licenciaturas en ingeniería que actualmente es una de las de más éxito que se puede tener. Entonces si hay antecedentes sobre esto, no se va a afectar a ningún miembro, alumno, maestro o trabajador universitario con esta decisión".