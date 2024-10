Suspendieron bailes clandestinos de San Judas Tadeo en al menos 4 colonias de Soledad

Durante las festividades en honor a San Judas Tadeo, la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez clausuró al menos 17 bailes clandestinos organizados sin autorización. Miguel Ángel Hernández Hernández, titular de la Dirección de Tránsito Municipal, señaló que los eventos fueron desmantelados en varias colonias, incluidas San Francisco, San Antonio, Primero de Mayo y Hogares Populares.

El funcionario recordó que no existe ninguna autorización para realizar bailes en la vía pública, enfatizando que el Ayuntamiento no emite permisos para este tipo de eventos. “No estamos dando ninguna autorización, no hay permisos para realizar bailes en la vía pública”, subrayó Hernández.

Con el Día de Muertos en puerta, el comandante informó sobre la coordinación con Protección Civil y la Dirección de Comercio para organizar operativos en los principales panteones de la zona, incluyendo el panteón de La Macarena y el panteón del Morro, los cuales se espera reciban una alta afluencia de visitantes. La vigilancia incluirá cierres de calles y desvíos de circulación en las zonas de mayor concurrencia.

Además, Hernández indicó que habrá operativos para disuadir la presencia de “franeleros”, quienes apartan lugares para estacionarse y, en ocasiones, exigen cuotas no autorizadas. En el caso del panteón del Morro, se habilitará un espacio de estacionamiento sin costo, donde agentes de tránsito guiarán a los visitantes para garantizar el orden y la tranquilidad.

La Dirección de Tránsito reiteró que estos esfuerzos buscan mejorar la experiencia de los ciudadanos y asegurar que las celebraciones transcurran en un ambiente seguro y organizado, velando por la seguridad tanto en las calles como en los recintos de mayor afluencia.