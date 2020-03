Suspenderán arranque de vuelo San Luis-Detroit este año

Es probable que este 2020 no pueda arrancar el vuelo San Luis-Detroit, el cual se había anunciado desde el año pasado, pues la empresa Aeroméxico que sería la que operaría la ruta, deberá sustituir la flotilla que tenía contemplada, ya que el Congreso de Estados Unidos prohibió el ingreso de aviones Boeing 737 al ser consideradores peligrosos.

Así lo manifestó el empresario y directivo de Grupo Argo, Gerardo Bocard Meraz, quien consideró que esto es un problema muy serio, ya que implicará una gran pérdida económica para Aeroméxico, pues desde el pasado mes de enero recibió los aviones y “estos no se podrán sustituir de la noche a la mañana”.

“Salió el dictamen del Congreso de EUA diciendo que son peligrosos esos aviones, entonces no le permite a Aeroméxico ampliar sus líneas, entonces sí le pega muy fuerte a la empresa y la pérdida económica será miles de millones, pero más que la pérdida la afectación que se tiene es el no poderlos sustituir en el corto plazo; entonces yo pienso que este año no se va a dar el vuelo y ya veremos lo que sucede el año que entra”, expresó.

El empresario apuntó que este vuelo era muy necesario, pues es uno de los más demandados en el sector empresarial, principalmente por el tema automotriz y de manufactura; no obstante dijo que aún hay otros dos vuelos pendientes que también se deberán analizar para saber si se implementan, que son el de Los Ángeles y Chicago, aunque estos son más comerciales y el de Detroit es más industrial.

“Estaban todas las energías hacia el de Detroit por el tipo de usuario que se tendría, el de Chicago aunque no deja de ser industrial es más turístico, porque los potosinos tienen fuertes lazos familiares hacia la parte de Illinois, creo que estaría bien eso, pero esperamos más el de Detroit”, añadió.