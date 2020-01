Suspenden desalojo en fraccionamiento San Jorge

Soledad de Graciano Sánchez.- Tras el desalojo de una área recreativa en el fraccionamiento San Jorge, la misma fue suspendida por la dirección de Desarrollo Urbano ya que el ahora propietario no cuenta con un permiso de construcción y/o demolición.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

El pasado 08 de enero, personal jurídico de apersonó en el fraccionamiento San Jorge, específicamente en lo que había sido una área recreativa por más de 35 años para tomar posesión de la misma, sin embargo fue girado un oficio de dicha dependencia municipal que detuvo la destrucción de bardas perimetrales que delimitaba la zona..

De acuerdo al oficio MSGS/DUYCM/0015/2019, está dirigido al propietario en el cual se le notifica que se le requiere para efecto de que haga efectivo el pago por concepto de la suspención de la licencia y regularización del sitio en cuestión y se presente en la oficina de la dependencia.

El término pactado es de no mayor a 10 días, a partir de las maniobras de demolición, por lo que se colocaron varios sellos con la leyenda “Obra Suspendida”, y en el cual se advierte que la persona que destruya o retire el mismo, será sancionada.

Mientras tanto para los vecinos, el trago amargo aún no pasa, ya que los pocos niños que hay en la zona, no tienen un lugar cercano a donde ir a jugar tomando en cuenta que este pequeño conjunto de departamentos se ubican justo entre Acceso Norte y Río Santiago, donde prácticamente no existen parques infantiles.