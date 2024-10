Suplente de Marcelino Rivera será Coordinador de Finanzas en el Congreso

El diputado suplente Enrique Ortiz Hernández fue designado con 24 votos a favor y dos en contra como coordinador de Finanzas del Congreso del Estado, a propuesta del grupo parlamentario de MORENA y rindió protesta ante el Pleno en sesión ordinaria.

Luego de que el pasado viernes el propietario de la fórmula Marcelino Rivera rindiera protesta como diputado por sentencia del Tribunal Estatal Electoral, Ortiz Hernández que había iniciado como integrante de la LXIV Legislatura, fue propuesto para el cargo legislativo que ya había ocupado de 2021 a 2024 en la pasada Legislatura.

Raymundo Rocha / El Sol de San Luis

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN diputado Rubén Guajardo Barrera señaló que este nombramiento es al margen del problema político que se suscitó y que desconoce que Enrique Ortíz sigue perteneciendo a su partido, pues es un tema que deberá atender directamente con la dirigencia estatal.

Por su parte, Marcelino Rivera se presentó a su primera sesión ordinaria, de traje y con el anuncio del Instituto de Fiscalización Superior del Estado de que solicitará al Congreso del Estado la retención parcial de su dieta, para el pago del resarcimiento del daño que le causó a las arcas municipales de San Martín Chalchicuautla cuando fue alcalde.

Raymundo Rocha / El Sol de San Luis

“Más allá de lo que se ha comentado vengo a trabajar, cuando se me haga la notificación –del embargo de su sueldo- lo atenderé, pero hasta el momento no tengo ninguna notificación oficial al respecto; he estado atendiendo todos los temas de manera puntual, por lo pronto vengo a trabajar a favor de San Luis Potosí”.

Señaló que no ha sido asignado todavía a las comisiones legislativas pero está en pláticas para determinar de cuáles será parte; sobre el trato que le dan los demás legisladores, sobre todo los de MORENA que impugnaron su diputación, Marcelino Rivera manifestó que en la política, nada se toma personal.