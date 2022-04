Supervisores y capacitadores, el ejército ciudadano detrás de la jornada histórica de este domingo

Los vimos con su chaleco color caqui visitando casas, preguntando por ciudadanos, comunicándose entre ellos, entregando papeles, capacitando en grupo o de manera personalizada. Los sorprendimos buscando la sombra para descansar por unos minutos las piernas y una vez recobrada la fuerza, retomaron su camino, convenciéndonos de esta manera a todos, con su esfuerzo, que lo importante es la participación para lograr tener un país democrático. Todos ellos se presentaron ante la puerta de miles de ciudadanos como capacitador o capacitadora-asistente electoral (CAE).

Tanto ellos como los funcionarios ciudadanos que participan en esta consulta ciudadana a nivel nacional, formarán parte de una inédita e histórica jornada del Instituto Electoral Nacional (INE), por ser la primera en su tipo en México, serán también la primera generación de ciudadanos que desarrollarán y harán posible la primera jornada de casillas de Consulta Ciudadana para la Revocación de Mandato.

Cortesía | Rebeca Martinez

Ser capacitador de esta consulta o cualquier elección, nunca es una labor sencilla, es compleja por la negativa ciudadana en participar. El esfuerzo y trabajo fue similar a una elección estatal o federal que se realiza cada tres y seis años.

“La gente no sabe todo el trabajo qué hay detrás de una elección. Es un trabajo muy cansado, sales de tu hogar desde las 8 de la mañana y hay días en los que no comes, no desayunas, hubo muchos días así” explicó Lupita una capacitadora electoral.

El mayor reto: La inseguridad y deshacerse de prejuicios

Algunos señalan que les tomó hora y media sus traslados, para cumplir con una actividad, otros tenían la facilidad de contar con auto, pero la mayoría recorrió la ciudad abordando camiones o caminando todo el día. Lo más difícil fue encontrarse con el desinterés ciudadano por participar y el reto más importante para la mayoría fue la inseguridad y los riesgos.

“Desde que salía de casa, tomaba el transporte y me encaminaba hacia rutas completamente impensables. Hubo colonias difíciles, muchas de ellas las conocía de peligrosas y al inicio me costó dar los primeros pasos, pero me encontré con gente valiosa, que te abren más que la puerta de su casa, te abren el corazón”

Elvia Ruth Núñez Molina supervisora de la Zona 3 que comprende inicios de la Avenida Salk, Las Pilitas, Aguaje 2000, parte de La Industrial San Luis, Arbolitos, Juan Sarabia, el Fraccionamiento Dalias y del Llano, reconoce que hay contrastes en esta labor, se estigmatizan algunas zonas de la ciudad, pero incluso en las más riesgosas encontró gente noble y participativa.

“Se ha realizó un trabajo muy arduo. Mi sección comprende zonas dormitorio, es decir, solo podía localizar a ms funcionarios pasadas las siete de la noche. Todos trabajaban por la mañana. La mayoría de mis brigadas fueron nocturnas. La zona más difícil fue Arbolitos, la gente es participativa pero el horario siempre fue un limitante, por seguridad debía retirarme antes de las 6 de la tarde. Con el tiempo, los vecinos me comenzaron a identificar y en parte eso facilitó mi trabajo. Afortunadamente el trabajo salió y las secciones y casillas están completamente integradas”.

Los capacitadores del Distrito 6 en su mayoría lo componen mujeres, en total son 46 supervisores y capacitadores, de los cuales 18 fueron hombres y 28 son mujeres, incluso entre el grupo se reconoce que siempre suele ser mayor el número de mujeres que trabajan en los procesos electorales.

Francisco Márquez de la sección 4, explicó que la zona que le tocó fue relativamente sencilla, su recorrido por Valle Dorado, Jardines del Sur podía trabajar hasta las 10 de la noche, pero por otro lado Prados de San Vicente, Prados de la Libertad, Ciudad 2000, Plaza del Águila Plaza Cóndor, entre otras, fueron siempre zonas que a las 5 de la tarde sus compañeros o compañeras debían retirarse.

“Son más dedicadas, entronas y trabajadoras, no se asustan y es de admirar todo lo que logran hacer. Yo tengo gran admiración por varias de mis compañeras, Rebeca, Elvia, Lupita. Llevan ya varios procesos y tienen mucha experiencia y les ha tocado afrontar experiencias complejas y difíciles de manejar” agregó Francisco Márquez.

En zonas complicadas se hicieron brigadas de 5 personas para entrar a los condominios y visitar a una sola persona. Su única protección fue ellos mismos.

“Personalmente esta labor me sacó de mi zona de confort. Yo vivo en la zona centro y este trabajo me obligó a desplazarme a Prados o La Libertad, donde escuchas historias, y nos tocó una intimidación con pistola y otra con un machete, pero también encontré mucha gente valiosa que me hizo cuestionar mis prejuicios” narró Francisco.

Para llevar a cabo las actividades de esta primera consulta, el instituto contrató a ciudadanos mediante una convocatoria nacional el año pasado. Rebeca Martínez, una docente jubilada explicó que las principales tareas de las y los CAE fueron visitar, sensibilizar, notificar y capacitar a la ciudadanía sorteada para que participe en la integración de las mesas directivas de casilla.

“Durante la pandemia inició el proceso con el envío de papeles. Después se realizó un examen, se realizó una entrevista y finalmente fui seleccionada. Todo esto lo busque como terapia. Soy maestra jubilada y por muchos años de mi vida estuve trabajando y manteniéndome ocupada. No podía dejar que la pandemia me tumbara”

Durante el cierre de trabajos de capacitación y toma de protesta de funcionarios en el Internado Damián Carmona, Ricardo, un capacitador electoral que cerró el evento protocolario, comparó la ciudad y su gente con un paisaje lleno de contrastes y grandeza.

“Los paisajes que pudimos recorrer fueron hermosos, y con paisajes no me refiero a las agresiones, peligros o las puertas que se cerraron con un no me interesa, sino a la grandeza de los corazones de los ciudadanos, ese sin duda fue el mejor paisaje que pudimos haber conocido”

Las visitas, notificaciones, entrega de nombramientos, simulacros, entrega de paquetes electorales, han concluido para los ciudadanos capacitados para ser funcionarios de casilla, pero para todos los supervisores o capacitadores la jornada y labores terminará hasta que concluya el próximo domingo cuando se entreguen los resultados de la consulta de la revocación de mandato.