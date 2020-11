Gabino Morales, se queda en los programas federales

Se queda Gabino Morales Mendoza en la administración federal, pese a las especulaciones que hubo respecto a que dejaría el cargo para ir en busca de la candidatura a la gubernatura del estado.

A través de un video, Gabino Morales anunció este domingo, su decisión de permanecer en la delegación de los Programas Integrales para el Desarrollo, y aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no intervino en su decisión, pues les dio libertad a los funcionarios públicos federales para tomaran las determinaciones.

"Me quedo en el gobierno de México, en la delegación federal, con convicción, honestidad y lealtad para seguir apoyando al Presidente, y en estos tiempos de difíciles retos sociales y económicos, apoyar al pueblo en la recuperación económica y en la transformación política y social de nuestra patria; y también para desde la palestra y autoridad moral que confiere el gobierno de México, vigilar y garantizar que en las próximas elecciones no haya fraude de la rancia oligarquía y de los partidos conservadores".

Agrega que "en esta nueva temporada de urracas y zopilotes, alguien se tiene que quedar a cuidar la casa y a seguir trabajando, consolidando el proyecto de la cuarta transformación hasta el último rincón del estado y así mismo seguir apoyando al Presidente, a quien el pueblo de México y los potosinos han depositado su confianza e ilusiones para dirigir el rumbo de nuestra historia, porque quiero hacer historia, no pasar desapercibido, no soy un ambicioso vulgar, no estoy hambriento de poder, pero sí sediento de justicia. Porque en este proyecto se le está haciendo justicia a quienes se les tenía olvidados, principalmente a los pobres y alejados".

También hizo un llamado a los integrantes del gobierno federal, Servidores y Servidoras de la Nación "para que se abstengan de intervenir, ni favorecer a nadie, o que de lo contrario se atengan a las consecuencias, porque seré el primero en denunciarlo", y a senadores, diputados, alcaldes o regidores que decidan buscar un cargo de elección popular por Morena, que renuncien al puesto que hoy ostentan, "les invito para que actúen de manera congruente, y les exhorto a que en lugar de estar prendiendo veladoras a ver si van a ser o no candidatos, ¡renuncien! Para demostrar que no somos iguales".

Así mismo hizo un llamado al gobernador Juan Manuel Carreras y su gabinete, "para que estén a la altura, a que no intervengan y que juntos velemos porque haya elecciones libres, auténticas y democráticas".

El delegado habría comunicado esta decisión a los "Defensores de la Patria" y Servidores de la Nación en una reunión realizada este sábado en un salón de eventos sociales ubicado en Soledad.

