Suman hasta un año esperando medicinas en el Hospital Central

Escasean los medicamentos en el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, no así, el equipo médico que actualmente está en funcionamiento, aseguran pacientes de ese nosocomio. Destacan que cuando van a farmacia, no les dan información sobre los motivos principales por los que escasea la medicina, es por eso que ellos mismos tienen que comprarlas donde puedan.

Juana María del Rosario Tello Herrera, sostuvo que desde el 2023 no ha recibido medicamento sin justificación alguna, nadie da informes sobre lo que ocurre, simplemente le dicen que no hay “pues yo tengo mucho tiempo que no recibo medicamento desde el año pasado, creo que fue en febrero o marzo fue la última vez que me dieron medicamento”.

Menciona que básicamente escasean los fármacos para la presión, mismos que le corresponde tomarlos todos los días “creo que, desde ese tiempo para acá, dejé mi receta y no, pues no supuestamente que no hay medicamentos”.

Lo único que le informan es “que no hay, he sabido de varias personas también que han ido y no les han surtido sus recetas porque no hay medicamentos, entonces quedan perdidos y los que tienen suerte, solamente les han dado a una caja y eso a no a todos, muy contaditas las personas”.

Sobre el equipo médico, apunta que si hay para las consultas “me ha ido muy bien, o sea, no he tenido ningún problema, el año antepasado me operaron de un ojo y también no batalle este estuvo todo bien. Referente a las consultas, todo está muy bien”.

La paciente Anita comenta que le ha tocado vivir un viacrucis, tampoco le dan fármacos, a ella no le surten la eritropoyetina “no sé qué más”.

Sobre el equipo médico refiere que “escuche la otra vez que faltan camillas así también, pero del medicamento nos dicen que no hay”.

Por su parte, Aracely Pérez López, argumenta que el martes pasado tuvo consulta y se enfrentó con el desabasto “yo pedí las medicamento, lo que era pastillas, pero no me las quisieron dar, no sé el por qué solo me dijeron que no había”.

La alternativa que le queda es que tiene que comprarlos para mejorar “me quedaron a deber porque le digo las pastillas para la presión, eso no me dieron, los tuve que comprar y cuestan entre 230 y 160 pesos. La atorvastatina también me cuesta como 120 pesos”.

Arely refiere que tiene mucho tiempo el desabasto, “pero en realidad no sé qué tan grande sea ese tema”, pero cuando le ha faltado el medicamento, tienen que pagarlo con sus propios bolsillos “yo tengo tiempo que no recibo medicamentos. Si te dicen no hay medicamento y pues no hay, pues uno le tiene que buscar”.