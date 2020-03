Suman 27 casos de coronavirus en SLP

Siendo San Luis Potosí el número 14 del país por contagio de Coronavirus, ya sé suman 27 personas infectadas que se mantienen consideradas como casos importados, se presume que hasta ahora no hay sucesos locales, insistiendose que esta semana es fundamental para que no se registre un incremento exponencial, afirmó el director de Salud Pública del Gobierno del Estado, Miguel Angel Lutzow Steiner.

Los nuevos pacientes son un hombre que oscila entre los 25 a 44 años de edad, que inició síntomas el pasado 27 de marzo.

Además hay una mujer de 25 a 44 años de edad con residencia en la capital potosina, ella tiene como antecedente, un viaje realizado al Estado de Quintana Roo.

De los 27 infectados en el territorio potosino, dos se encuentran ubicados en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez y ante posibles hechos de discriminación de los pacientes, se llamó a no segregar a nadie que enfrente la enfermedad.

Han sido reafirmadas las acciones que dio a conocer recientemente el Consejo de Salubridad General, que declaró una Emergencia Mayor con lo que se mantendrán acciones de sanitización y cuidado hasta el 30 de abril de este año.

A partir de ahora, se hace un reforzamiento de las estrategias de seguridad como suspensión inmediata de actividades no esenciales en el sector público-privado, además de mantener la Sana Distancia y la campaña constante de lavado de manos. Y es que se indica que se ha observado en otros países del mundo que separando a la población es como ha disminuido la cifra de contagios. Por ahora, no se descarta establecer medidas más severas para quienes realicen actividades no esenciales.

Ante el cuestionamiento relacionado con que se mantiene trabajando a personal del sector educativo en las escuelas, mencionó que el sector salud acordó con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, que las escuelas tendrían que estar limpias y por ello se mantendrían las labores de mantenimiento.

En esta ocasión no estuvo presente la titular de los Servicios Estatales de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, por encontrarse en Reunión Nacional de Salud.