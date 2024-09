Suman 15 casos de violencia sexual contra niños y niñas en planteles del SEER

En total, son 15 los abusos cometidos contra menores de edad, por personal educativo de las escuelas de San Luis Potosí, informó Crisógono Sánchez Lara, director general del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) por ese motivo continuarán con la política de cuidado de los planteles, van a vigilar que los intendentes sean mujeres y no hombres ya que se tiene detectado que la gran mayoría de los delitos fueron cometidos por personal masculino.

“Nunca me gustaría que sucediera algo con alguno de mis hijos o de mis nietos; sin embargo, ha habido casos de algunas personas que están enfermas, que yo creo que ahí sí se les necesita aplicar un examen psicológico antes de poderlo contratar, pero decía tenemos ahí los compañeros esperando nada más los dictámenes de tanto de la Fiscalía en su caso o también de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y de acuerdo a eso aplicar la sanción correspondiente ya sea el ceses si el delito es grave se va y naturalmente la caída en la cárcel y si el delito es leve, pues la suspensión de algunas quincenas, de algunos meses de trabajo”.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

El funcionario estatal, reconoció que las escuelas potosinas no están exentas de que se cometan estos delitos contra las infancias, tan sólo en los últimos meses tienen documentados abusos infantiles por parte del personal que realiza labores de limpieza en las escuelas.

Este fenómeno es generalizado en las cuatro regiones de la entidad potosina y existe la indicación de poder subsanar los asuntos que se han presentado, generando mejores prácticas de trabajo, una de ellas es conocer y evaluar perfectamente a quiénes realizan estas funciones en las instituciones educativas.

Hay algunos maestros y algunos intendentes que han cometido estos errores, pero hasta ahorita no ha salido ninguna resolución, todavía estamos esperando naturalmente que de momento para no tenerlo sin hacer nada. Los tenemos alejados completamente de la relación que puedan tener con maestras o con o con alumnas nos ponemos a trabajar en algunas otras actividades para que no estén sin hacer nada, porque mientras no se da un dictamen, pues ellos están en servicio, siguen cobrando todos masculinos, había una femenina”.

En los municipios que se han vivido estos problemas están ubicados en las cuatro regiones, pero recordó que hace 3 meses se presentó un caso en el municipio de Tamazunchale y recordó que hace unos días, el secretario de Educación comentaba que habían dispuesto de forma interna que en el caso de los jardines de niños, solamente fueran atendidos por personal femenino y esa medida se replicará en su organismo sanitario.