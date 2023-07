SUMA prepara visita de Sheinbaum a SLP; podría ser en 15 días

La doctora ha suspendido en dos ocasiones su visita a la entidad, y esperan que la tercera sea la vencida

La ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la candidatura presidencial de MORENA Claudia Sheinbaum Pardo, podría estar en San Luis Potosí el 15 de Julio en un foro que está organizando la agrupación SUMA, que la representa aquí.

El coordinador estatal de esa organización Alejandro López Villanueva informó en una conferencia de prensa que la doctora podría, ahora sí, visitar la entidad después de suspender su visita por diversas razones; destacó que hay muchos ciudadanos que la están esperando.

Sheinbaum sostendrá un encuentro con empresarios potosinos / Sheinbaum sostendrá un encuentro con empresarios potosinos / Alejandro Aguilar | El Sol de México

En el evento destacó la presencia del ex dirigente del PRI Pedro Olvera, el ex regidor del PRD Juan José Ruiz, la ex directora del Instituto de Mujeres Marcela García Vázquez, el dirigente estatal de Nueva Alianza Crisógono Pérez y demás ex integrantes de diversos partidos.

“SUMA confía en la capacidad de Claudia Sheinbaum para profundizar y fortalecer el proceso de transformación que el país necesita. Su liderazgo, visión y compromiso con el bienestar del pueblo mexicano son fundamentales para continuar avanzando en la construcción de un México más justo, igualitario y próspero”.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Durante la conferencia de prensa, se destacó la importancia de la unidad y la resistencia frente al oportunismo que busca socavar los avances democráticos logrados hasta ahora. SUMA, a través de la creación de comités en todo el territorio nacional, buscará informar y promover sus objetivos, así como establecer alianzas con diversos sectores de la sociedad para construir un país donde cada individuo tenga la oportunidad de crecer y prosperar.

Dijo que “la presentación de SUMA ante los medios de comunicación marca el inicio de una nueva etapa en la lucha por un México mejor. Con convicción y entrega, SUMA se compromete a seguir escribiendo la historia con determinación y a trabajar incansablemente para alcanzar sus metas”.