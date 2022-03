Suma Movimiento Ciudadano a Vianey Montes

La ex alcaldesa de Lagunillas, ex senadora de la República y ex diputada local Vianey Montes Colunga, oficializó su nueva militancia en el partido Movimiento Ciudadano (MC), al considerar que es la nueva fuerza política en la que los ciudadanos confían.

Hace un año, siendo presidenta de la Directiva de la LXII Legislatura, renunció a su militancia en el Partido Acción Nacional inconforme por las decisiones que tomó la dirigencia estatal de su partido y anunció su incorporación al Partido Verde Ecologista de México.

Cortesía | Movimiento Ciudadano

Le habían prometido la candidatura a la presidencia municipal de Rioverde pero al enterarse de que ello implicaba que le impusieran a toda la planilla de síndicos y regidores, decidió renunciar de inmediato y desde entonces se dedicó a sus actividades comerciales.

Este miércoles, el dirigente estatal de MC Eugenio Govea la presentó en una conferencia de prensa como la nueva militante del partido, con lo que, dijo, se fortalecerá toda la zona media donde Vianey Montes tiene liderazgo.

Estuvieron los ex diputados Paola Arreola que ahora es regidora en Soledad y Ricardo Villarreal que acaba de renunciar al PAN para sumarse a MC, así como Lucila Nava y Adriana Urbina, con lo que el partido, dijo Govea Arcos se sigue fortaleciendo.

Montes Colunga dijo que con las actuales autoridades, los ciudadanos no tienen los resultados que esperaban, por eso aceptó la invitación para trabajar desde la trinchera política y no solamente estar criticando u opinando sin hacer nada.