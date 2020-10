Sugiere Priego al ayuntamiento, indemnizar a familia de persona accidentada en ciclovía

El Ayuntamiento debe apoyar con una indemnización a la familia del adulto mayor que falleció a causa de una caída en una obra de la avenida Carranza, consideró Juan Jesús Priego Rivera, vocero del Arzobispado de San Luis Potosí.

El fin de semana, un adulto mayor cayó en una obra sin señalética en la ciclovía de la avenida Carranza, y un día después falleció a causa de la lesión que sufrió en la cabeza; el vocero de la Iglesia Católica en el estado, se pronunció al respecto y dijo considerar que el Ayuntamiento debe apoyar a la familia del occiso.

Local Violencia provoca pobreza e inseguridad: Arzobispo

Indicó que si bien fue un accidente en el que no es momento de buscar culpables, la familia tendrá que enfrentar una serie de gastos, por lo que sugirió una especie de indemnización por parte de la autoridad municipal, que es la que contrató la obra.

Aunque reconoció que las ciclovías son una buena opción para las personas que utilizan este medio de transporte, recordó su postura en contra de la creación de estas vialidades restringidas debido al impacto que tendrán sobre el comercio, específicamente en el caso de la avenida Carranza “en este momento era muy arriesgado poner en peligro los negocios de la avenida Carranza, mucha gente piensa: si no encuentro estacionamiento mejor voy y busco un lugar donde sí lo haya… iban a perder muchos clientes”.

Priego Rivera también destacó que el mantenimiento de la ciudad, como tapar los baches, no es por mera cuestión estética, sino por la seguridad e integridad de la población, pues así como ahora ocurrió este fallecimiento, mencionó que él mismo cayó hace tiempo en un bache cuando acudía a media noche a atender a un enfermo en el Hospital del Niño y la Mujer, y se quedó varado con una llanta ponchada en la penumbra del periférico, donde estuvo expuesto a ser víctima de la delincuencia, “tener la ciudad a ‘punto’ no es una cuestión de política, sino de no poner en riesgo la integridad de las personas”.

Leer más de El Sol de San Luis

Local Arzobispo exhorta a potosinos a vivir con espíritu de caridad

Local Gobierno Federal debe generar riqueza y no dar dádivas: Arquidiócesis