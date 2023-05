STPS ya ha recibido 6 quejas por pago de utilidades

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha recibido seis quejas formales por el tema de reparto de utilidades, sin embargo se han podido conciliar, señaló Néstor Eduardo Garza Álvarez, titular de la dependencia.

El funcionario estatal manifestó que alrededor de 15 personas se han acercado a la STPS para pedir asesoría relacionada con el reparto de utilidades, de las cuales, seis formalizaron una queja por inconformidad en la cantidad de recursos que estableció la empresa para la entrega, o porque han tardado en repartirlas.

Néstor Eduardo Garza Álvarez, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social / Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Sobre esto último, recordó que aún no se llega a la fecha límite de pago, que es el 31 de mayo, "pero hay trabajadores que lo quieren ya, entonces tenemos que entrar a dialogar, lo bueno es que hay voluntad de las partes para dialogar".

En ese sentido, indicó que cinco de las quejas ya se han resuelto a través de mesas de diálogo, en las que algunas de las empresas decidieron otorgar un bono a los trabajadores, y mencionó que entre los seis casos que se han recibido "no rebasan los 3 mil trabajadores, pero así fueran 10 hay que tratarlo con la misma seriedad".

Garza Álvarez recomendó a los trabajadores que tengan dudas o inconformidades en torno al reparto de utilidades, que se acerquen a recibir asesoría en la STPS, pues mencionó que por ejemplo, hay dos casos en los que hicieron paro de labores o bloquearon los accesos a una empresa y la ley no contempla el proceso de huelga cuando se trata de utilidades.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Indicó que estos incidentes no se extendieron más de un turno ya que se les explicó el proceso a los trabajadores, mismo que consiste en presentar la queja para que el SAT, el IMSS y la STPS federal y estatal auditen a la empresa en cuestión, "que se acerquen para asesorarlos bien para que no pongan en riesgo el salario de un día por no trabajar, o cosas así".

Las quejas o dudas se pueden exponer de manera directa en las instalaciones de la STPS o a través de sus redes sociales.