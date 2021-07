STPS presenta ponencia "Impacto de la reforma del outsourcing en SLP"

Con el objetivo de aclarar las inquietudes que tienen el sector empresarial, respecto a la nueva reforma laboral sobre la regulación del outsourcing, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Manuel Lozano Nieto presentó su ponencia “Impacto de la reforma del outsourcing en el estado de San Luis Potosí".

El funcionario insistió que el propósito de la reforma es prevenir las prácticas incorrectas que han afectado los derechos de los trabajadores y empleados en su antigüedad laboral, estabilidad en el empleo y derecho al reparto de utilidades, entre otros beneficios que por ley se les deberían otorgar.

No obstante, los empresarios manifestaron que quienes forman utilizan un esquema de subcontratación están enfrentando a una serie de problemas, sobre todo ante algunas instituciones como el IMSS, SAT e INFONAVIT que les están dando una respuesta negativa de la opinión de cumplimiento.

Aunado están limitadas las citas en la oficina del Servicio de Administración Tributaria, por cuestiones sanitarias, y ahora las empresas que están registradas como persona física necesitan constituirse como personas morales, pero su trámite se está atrasando por la lentitud de las dependencias federales.

En ese sentido, Lozano Nieto reconoció que sí hay un atraso en los trámites, y además, es obligatorio que todas las empresas estén afiliadas a Fonacot.

“Lo que me ha dado cuenta es que a muchas empresas nos están reportando que les están rechazando el registro o la sustitución patronal, que pretenden regularizar su situación; hacen una consulta de que si no tienen una deuda de un crédito fiscal o en trámite que están litigando, y esa es una razón por la que les están negando el registro pero no tiene para nada que ver, incluso sé de empresas que han concluido su registro patronal en la plataforma y que están ya en trámite de sustitución patronal”, expresó.

Ante ello, comentó que ya algunas instituciones federales están ampliando la prórroga para el cumplimiento de estos requisitos, incluso el Grupo Parlamentario del PAN está proponiendo que se amplíe el plazo hasta principios de 2022, para que las empresas puedan cumplir con esta nueva disposición.