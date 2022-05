STPS denuncia a exfuncionarios por presunto desvío de recursos en el ICAT

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social Estatal (STPS) ha presentado al menos 15 denuncias en contra de exfuncionarios que estuvieron involucrados en el presunto desvío de recursos de la misma dependencia, pero sobre todo del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT), que es donde han detectado un daño mayor.

Al respecto, el titular de la STPS, Néstor Garza Álvarez, detalló que en el caso específico del ICAT, el daño asciende hasta los 10 millones de pesos; algunas de las inconsistencias que detectaron son la compra de varios termómetros por $4,500 pesos, y que, al cierre de la administración pasada se mandaron a imprimir casi 50 mil constancias que representaron un monto de alrededor de un millón de pesos.

“Son cosas muy absurdas; no es mi estilo la revancha, ni tampoco es una persecución, pero sí vamos a buscar que reparen el daño, no me interesa que alguien esté en la cárcel, sino que queremos que reparen el daño”, expresó.

Por otro lado, señaló que también se detectaron irregularidades en el manejo del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro; había trabajadores de la Secretaría del Trabajo, de la anterior administración estatal, que vendían la inscripción al programa a las empresas y beneficiarios.

Explicó que “a las empresas se les vendía una supuesta gestoría, pero también a los trabajadores se les pedía dinero de la beca, lo cual es ilegal”, y, después de haberlos dado de alta en el programa, les cobraban cada mes un “moche” por el servicio.

Dijo, que en la STPS han recibido al menos 15 quejas de este tipo por parte de empresas locales que debían pagar mínimo $3,500 pesos mensuales, mientras que, a los trabajadores se les llegaba a cobrar de $500 a $1,000 pesos al mes. Dicha situación fue denunciada ante la Fiscalía Genera del Estado, así como a la Federación, se notificó a los coordinadores del programa.

