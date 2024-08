Sonideros siguen participando en bailes ilegales en SLP

Otro baile callejero fue suspendido este fin de semana por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana capitalina, en atención a reportes de vecinos de la unidad habitacional Los Arbolitos.

En las canchas ubicadas en las calles Río Danubio y Río Po, un sonidero contratado instaló grandes estructuras para su equipo e inició la primera tanda, cuando los elementos municipales se apersonaron en el sitio.

Ahí, se dialogó con los organizadores y les expusieron que vecinos habían reportado el evento; aquellos reconocieron que no contaban con permiso alguno, por lo que fue suspendido.

Los elementos mantuvieron presencia y apoyo de seguridad perimetral hasta el retiro de los asistentes y del equipo de sonido, sin que se reportaran mayores incidencias.

Cabe citar que solamente la semana pasada, media docena de bailes en vía pública fueron impedidos por posibilidad de generación de violencia, la mayoría de ellos en las zonas sur y norte de la ciudad.

Sin embargo, y a pesar que se ha dialogado con los llamados sonideros, éstos continúan participando en eventos no permitidos, a pesar que en algunas ocasiones ha sido necesario confiscarles el equipo por su negativa a retirarse; en repetidas ocasiones se les ha exhortado a no exponerse a una sanción y, por el contrario, a generar conciencia sobre la importancia de realizar dichas actividades en un marco de legalidad y orden público.

Cabe citar que, además de los reportes vecinales y de los recorridos de prevención, la detección de bailes callejeros también se realiza a través del personal de la Dirección de Tecnologías e Inteligencia Social de la misma corporación, que a través del patrullaje cibernético localiza convocatorias en redes sociales para tales eventos.

A la par, también mantiene el operativo de retiro de toldos u otros implementos de fiestas particulares en diferentes cuadrantes, con los que se suele obstaculizar el libre tránsito, principalmente los fines de semana.

En éstos casos, los eventos no se suspenden, solamente se pide retirar la obstrucción en la calle.