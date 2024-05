Sonia Mendoza asegura tener ventaja "irreversible" sobre Galindo

La candidata del PVEM-MORENA-PT a la presidencia municipal de la capital Sonia Mendoza Diaz, afirmó que tiene una ventaja de 6 puntos sobre el candidato reeleccionista del PAN-PRI-PRD Enrique Galindo, que es irreversible a pocos días de la elección.

Dio a conocer en conferencia de prensa que llevará a cabo su cierre de campaña este miércoles en la Plaza de los Fundadores, con la presencia de ciudadanos y ciudadanas que quieren un cambio y una transformación a fondo de la ciudad, “no con los mismos de siempre como ocurrió con la campaña del señor candidato el pasado domingo”.

Manifestó que, aunque todos los días le entregan una encuesta sobre cómo avanza su campaña y mantiene una ventaja inobjetable sobre el actual alcalde, el apoyo de los ciudadanos lo palpa en cada evento y calle que recorre, contrario al candidato reeleccionista que realiza solamente eventos privados en un ambiente controlado “porque tiene miedo de salir a la calle y escuchar los reclamos de los ciudadanos que no tienen agua, seguridad ni servicios de calidad”.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

“Su misma gente es la que le está aplaudiendo y le dice que todo está bien, pero yo no lo veo en tierra, en las calles, por eso no fue Al debate, porque no podía darle explicaciones a la gente sobre los malos resultados de su gestión, el señor no cumplió lo que prometió y los ciudadanos están molestos con justa razón”, señaló Sonia Mendoza.

▶️ Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe la información más relevante al momento

Denunció que desde el inicio de la campaña la guerra sucia en su contra no ha parado, incluso se presentaron en su momento denuncias ante la autoridad electoral que no sabe si prosperaron o no porque no ha habido pronunciamientos al respecto, ya que se tienen detectados los procedimientos utilizados a través de robots o “bots” para atacarla, sin embargo, “eso no nos detiene, nosotros seguimos trabajando para ganar las elecciones el próximo domingo, aunque si esperamos que la autoridad electoral haga el trabajo que le corresponde”.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Hizo una invitación a los ciudadanos de la capital para que acudan al cierre de campaña el próximo miércoles a las 18.30 horas en la Plaza de los Fundadores, donde habrá ciudadanos libres y no llevados a la fuerza como sí ocurrió el pasado domingo en el cierre de su contrincante y ni así llenó, señaló.