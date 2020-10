[Sondeo] Unos sí y otros no se vacunarán vs influenza

Al anunciarse este pasado 1 de octubre que la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México dio inicio a la campaña de vacunación contra la influenza estacional 2020-2021, en el estado potosino se tiene contemplado aplicar más de 715 mil dosis por parte del sector salud a partir del 15 de octubre.

Por ello en un sondeo realizado por El Sol de San Luis, se pudo constatar que la población se encuentra dividida respecto a los beneficios y protección que les pueda brindar la vacuna contra la influenza en plena crisis pandémica por Covid19, y otros tantos temen a los posibles efectos secundarios provocados por ésta y el presente miedo que les invade al pensar en visitar los centros de salud y contagiarse de coronavirus.

Local Advierte Salud sobre supuestos tratamientos para el Covid-19

Así lo expresó Ángel de 23 años de edad, quien refirió no tener planeado ir a vacunarse contra la influenza, pues mencionó que le da temor enfermarse por algún tipo de reacción alérgica. Y aunque Ángel nunca se ha inyectado contra la influenza estacional agrega que, “Me da miedo, no quiero enfermarme. Pero sé que mi hermana y su hijo irán a que se las apliquen”.

No obstante a pesar de la incomodidad que le refiere pensar en la vacuna, consideró importante que las personas vayan a su centro de salud a que les pongan la dosis, para reducir los riesgos de poder contraer alguna enfermedad respiratoria.

Por otro lado la señora Adriana Salas de 38 años, trabajadora y madre de familia se encuentra en la disyuntiva, de aplicarse o no la vacuna contra la influenza. “Si quiero, pero a la vez me da desconfianza. Se han suscitado varios rumores de que esta vacuna provoca fuertes reacciones y me da miedo que eso me provoque una enfermedad respiratoria”.

Local Dos semanas por debajo de 160 casos diarios por Covid-19 en SLP

Asimismo aseveró que no cree que esta vacuna sirva, a pesar de que nunca ha recibido el medicamento inyectable que protege al organismo contra tres o cuatro virus de la influenza.

Pero para la joven estudiante de enfermería, María Guadalupe Saldaña, la influenza y cualquier enfermedad respiratoria no es un juego. Ella y su familia ya asistieron a vacunarse a una clínica particular. “De hecho ya fuimos la semana pasada, soy estudiante de enfermería y sé qué tipo de complicaciones pueden traer este tipo de virus. Mis padres son adultos mayores que rondan los 60 años de edad, y con la presente pandemia por Covid-19 tenemos que protegerlos aún más”.

De igual forma insiste que ya se acerca el tiempo donde las enfermedades respiratorias prevalecen, “La campaña de vacunación es una manera de concientizar a las personas acerca del cuidado de su salud. Vivimos un tiempo extraordinario y tenemos la obligación de cuidarnos, hay que vacunarnos”.

Te puede interesar esta nota: Acudir a chequeos una vez al año, ayuda a detectar oportunamente el cáncer de mama

Por último Sanjuana quien se dedica a las labores del hogar, puntualizó que es necesario que la población se vacune contra la influenza, “Estamos viviendo un momento histórico que ha cobrado miles de vidas. Yo iré a vacunarme porque lo creo necesario, quiero cuidarme y cuidar de los míos. Estamos en pleno Covid-19, ¿para qué vamos aumentarle más complicaciones a la vida y a la protección de nuestro organismo?”.

A pesar de que los comentarios se dividen, una cosa es segura al igual que el Covid-19 , la Influenza es una enfermedad potencialmente grave que puede llevar a la hospitalización y, en ciertas ocasiones, incluso provocar la muerte. La vacuna anual contra la influenza estacional es la mejor forma de protegerse contra este virus respiratorio.

Leer más de El Sol de San Luis

Local Males cardiovasculares, primer lugar en muertes

Soledad Se prepara Soledad para campaña de vacunación contra influenza