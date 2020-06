(Sondeo) Tren Maya, daña relaciones de comunidades indigenas

En estos días el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio banderazo al inicio del Tramo 2 de la obra del Tren Maya. Esta decisión causó revuelo en la población donde las opiniones se dividen, entre, si es una decisión correcta o inoportuna.

Es por ello que El Sol de San Luis, realizó un sondeo, para conocer la opinión de la población potosina respecto a este proyecto federal, que se debate entre el avance económico del país y la debacle del medio ambiente.

Para la joven Claudia Torres, esta decisión es apresurada y errática, “Las poblaciones indígenas llevan varios años luchando contra este proyecto mortal, hay que apoyar la lucha de los indígenas de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Campeche. Demostremos a la Corte Suprema y al Estado Mexicano que la oposición al Tren Maya va más allá de las fronteras de México. Es un ecocidio, además de ser un proyecto etnocida , porque interrumpirá y afectará las relaciones entre las comunidades indígenas”.

Alberto, quien desde hace años sigue la lucha del EZLN, para él, el comienzo de esta obra no es más que el ejemplo fiel de la mercantilización del patrimonio cultural y natural, “Esta acción devastará al sureste mexicano, me parece el inicio de un despojo y hasta recolonización de los pueblos, no soy anti AMLO, pero a veces pienso que toma decisiones muy apresuradas. Este tren va en contra de los pueblos mayas”, aseguró.

Por otro lado Ana Patricia, catedrática universitaria, refiere entender los dos puntos de vista, pero se cuestiona los vagos posicionamientos de quienes se dicen estar en contra del Tren Maya “Es impresionante la cantidad de personas que mencionan estar preocupadas por los ecocidios y la población indígena. A muchos se les olvida que hay acciones personales que también repercuten en el desplazamiento de los pueblos originarios, o en el daño ambiental de nuestro país, por ejemplo, el ecoturismo, una gran mentira “verde” que a base de publicidad le hacen creer a sus consumidores que cuidan zonas protegidas.

Creo que hay que ser coherentes en todos los sentidos. De nada sirve ir contra el Tren Maya, si por acá contratas excursiones donde ni siquiera el flujo del dinero llegará a beneficiar a los pobladores de estas zonas turísticas. Somos ecocidas y etnocidas, desde siempre, acabamos con territorios y vulneramos a nuestro pueblos indígenas, entre otras cosas más. Un cambio conlleva el replantearse hasta nuestras propias acciones”, consideró.

DATOS

Según lo que indica el anexo técnico de este proyecto federal, dispuesto en la página oficial de Gobierno de México, estos serían algunos beneficios de su construcción:

-Los objetivos del proyecto del Tren Maya son los siguientes: Restaurar la conectividad biológica de áreas naturales para cuidar a los animales y la vegetación. Favorecer la conservación de los ecosistemas y los servicios ambientales. Rehabilitar los ecosistemas degradados, en especial en las Áreas Naturales Protegidas.

Además grupos de activistas como Caracol- Marseille y algunos académicos refieren algunas desventajas de este banderazo que da inicio al Tren Maya:

1. Es un ECOCIDIO: devastaría el medio ambiente del estado mexicano.

2. Es un ETNOCIDIO: perturbaría las relaciones entre las comunidades indígenas.

3. Es un proyecto IMPUESTADO. El estado mexicano ha realizado consultas de las poblaciones, pero estaban amañadas, parciales y sestosas.

4. Es un SAQUEO para aplicar LA COMERCIALIZACIÓN DEL

PATRIMONIO cultural y natural.

5. Favorece la CORRUPCIÓN del gobierno, el PILLAJE en beneficio de los grandes capitalistas

y la VIOLENCIA del crimen organizado, como ya han demostrado otros proyectos