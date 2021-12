[Sondeo] Bromas y guasas en "Día de los Inocentes" se ha ido perdiendo: potosinos

El Día de los Santos Inocentes ya no es lo que era antes, pues la tradición de las bromas, el dinero prestado que no volvía, las noticias falsas que eran publicadas en diferentes medios, está desapareciendo entre las nuevas generaciones, que ya no conocen sobre esta fecha y su significado, en gran medida, por las redes sociales.

Así lo consideraron en un sondeo realizado por El Sol de San Luis, en donde gente como Rosaura Leura, recordaron como vivir este día hace unos años, cuando sabían que no había que prestar dinero y que en cualquier momento te podían hacer una broma.

“Cuando era niña había que ponerse vivo, no prestar dinero, cuidarnos de bromas, desgraciadamente la tradición se ha ido apagando, ya la gente no cree, sobre todo los jóvenes, antes sabía uno que si te pedían dinero el día de los inocentes, te amolabas, pero ahora ya se está perdiendo”.

Para Martha Elena, la responsabilidad de que estas tradiciones que estaban arraigadas en la población se estén perdiendo, son las redes sociales, ya que los jóvenes pasan gran parte de su tiempo navegando en internet y se olvidan de las tradiciones “ya es menos lo que los jóvenes recuerdan de sus tradiciones, antes uno si hacía bromas, pedía prestado, pero ahora no, yo creo que son las redes sociales las que están acabado con nuestras tradiciones” expresó.

Por otro lado Reyna Tello recordó que el Día de los Santos Inocentes, está basado en un pasaje bíblico, en el que esconden a los niños, y que en México se hizo tradición hacer bromas, difundir información falsa, entre otras cosas, que está desapareciendo con el paso de tiempo.

Las teorías de como se está perdiendo la tradición del 28 de diciembre, se confirma con Yadira , una joven que participó en el sondeo, quien dijo desconocer que se celebra el 28 de diciembre y las tradiciones que se llevaban a cabo.