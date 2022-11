(Sondeo) Sin mucho que festejar en 4 años de gobierno; opinan ciudadanos

En un sondeo realizado por El Sol de San Luis, los ciudadanos entrevistados coinciden en que “lo único bueno” que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador en cuatro años de gobierno, es apoyar económicamente a las personas de la tercera edad porque en seguridad pública y combate a la corrupción, hay todavía mucho por hacer.

De la marcha que se llevará a cabo el próximo domingo para “festejar” los logros del gobierno federal y apoyar su propuesta de reforma electoral, señalaron que los festejos deben hacerse hasta que se alcanzan los logros y en este caso, falta todavía que se cumplan las promesas que se hicieron en diversos ámbitos”.

Carla Quintero dijo que “al presidente todavía le falta bastante de lo que prometió, son muchas cosas las que dijo que iba a hacer y no ha cumplido, se la pasa criticando a las administraciones pasadas, dijo que podía y no se ha visto nada; falta crear fuentes de empleo, luchar contra la discriminación, carácter para gobernar y cambiar las cosas”.

Añadió que también la actitud es importante para sacar al país adelante, para mejorarlo en lugar de darle oportunidades a personas que no deberían estar en el poder, “por eso considero que los festejos se deben de dar hasta que se consigan los logros, porque hacerlo antes de tiempo no tiene ningún caso”.

Isabel Pelcastre García opinó que “me parece muy bien que haya una marcha y que el presidente Andrés Manuel festeje, veo que hay muchas opiniones sobre cosas negativas pero tiene el apoyo de la población, aunque la inseguridad sigue siendo el problema principal, la inflación que hay, pero el gobierno ha respondido y si hay una marcha para festejar esta bien, cada quien es libre de expresarse”.

Adela Marquez señaló que “no estoy enterada de la marcha ni me interesan las cosas políticas, pero del gobierno puedo decir que hay apoyo a los adultos mayores y eso está bien, porque ningún otro gobierno lo había hecho, aunque está en veremos el combate a la corrupción y a la inseguridad, ese tema está muy mal y es un problema grave que nos afecta a todos”.

El profesor José Francisco Loredo manifestó que “la verdad es que no he visto gran cosas en este gobierno, hay mucha pobreza, se trata de combatir la corrupción pero hay muchos vicios que no se pueden arrancar de raíz y son difíciles de erradicar; AMLO prometió aumento salarial al magisterio y no veo nada, sigo ganando igual y hasta hicimos manifestaciones porque están detenidos los bonos, salarios y prestaciones. Nada ha cambiado, puras promesas de campaña y no hay nada que festejar con una marcha”.