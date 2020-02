[Sondeo] ¿Se protege o no, contra la influenza?

En su mayoría la población adulta y con enfermedades crónico degenerativas se protege contra la influenza, no tienen temor de la vacuna que para algunos llega a causar alguna sintomatología que da miedo; en un recorrido de El Sol de San Luis, por el Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Nicolás Zapata, nos percatamos que la población está dispuesta a prevenirse de esta letal enfermedad.

Don José Margarito Rodríguez Castillo, derechohbaiente del IMSS, relató que le ha fallado el tema preventivo, aunque confía en la vacuna contra la influenza le ha faltado acudir a su centro de salud más cercano para realizar este trámite que sabe le hará bien a su salud, solo la falta de tiempo, le ha impedido realizar este procedimiento.

“No me la he puesto la pura verdad, por desidia, si dice que hay que ponérsela porque hay uno o dos muertos por ahí, soy seguridad privada y solo es pura desidia, estoy corriendo riesgo de no ponérmela, estoy quedando mal, no me quiero ir, me la tengo que poner”

Al ser diabética, la señora María Trinidad Palacios afirma que cada año se pone la vacuna que es gratuita ahí en el IMSS, ya que sabe que es uno de los grupos vulnerables a sucumbir bajo los embates de esta enfermedad “porqué soy diabética y me la tengo que poner cada año para prevenir, confío en la vacuna, no he tenido ninguna sintomatología, cada quien ve por su salud y no es que quiera, soy diabética y me obligan a ponérmela aquí en el Seguro Social”.

La señora Ofelia García Sánchez, aunque sabe que aplicarse esta vacuna trae secuelas como la gripa, generalmente acude a su clínica más cercana porque está convencida de que cada que se aplica ésta disminuye la posibilidad de enfermarse de gripa.

“No me la he puesto, porque me estoy poniendo inyecciones para plaquetas, como tengo cita hasta abril, hasta esa fecha sabré si me puedo poner la inyección, si me la se poner cada año, pero traigo problemas de anemia, hígado graso, presión, cuando me la puse el año pasado, me dio gripa, pero a mi antes me dada cada año bronquitis y siempre estaba mala, me cuido mucho porque el aire trae alergias, pero a mí me ha ayudado mucho”.

El señor Primitivo Molina, proveniente del municipio de Matehuala comentó ser afortunado porque casi nunca se enferma “yo si me la puse hace como medio año, yo si recomiendo porque sirve para prevenir, pero de todos modos Dios sabrá, a mi no me dan síntomas, pero bueno como ando en el trabajo en el campo no me entero si me da alguna secuela, pero nunca me enfermo, yo estoy al cien”.