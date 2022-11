(Sondeo) ¿Qué tanto conocen los potosinos sobre la Reforma Electoral?

La iniciativa para la Reforma Electoral, con la cual desaparecería el Instituto Nacional Electoral, no es bien vista por la mayoría de la ciudadanía, quienes consideran que de eliminar al máximo organismo electoral, regresarían los tiempos de fraudes electorales

En el caso de Socorro, indica que si bien no tiene toda la información, es a través de los medios de comunicación, como se ha enterado de esta iniciativa, con la que no está de acuerdo, pues la desaparición del INE implica el regreso a la incertidumbre y a los fraudes electorales que se cometían antes y que actualmente, han quedado atrás “No estoy de acuerdo con la desaparición del INE, al quitarlo, volvemos a la época de los fraudes y eso no se puede permitir.

Por otro lado, Ismael dijo no conocer mucho, pero confía en el Instituto Nacional Electoral, porque funciona y se ve reflejado en la confianza que genera entre la población, aunque si considera necesario que baje sus gastos y esos recursos se gasten en otros rubros, que beneficien a la gente.

Evangelina reconoce que conoce poco de la iniciativa, pero no está de acuerdo en su desaparición del instituto, por la confianza que genera en la ciudadanía y que se ve reflejada en el uso de la credencial de elector, la cual es válida en cualquier sitio.

En tanto para Sergio, si es necesario que haya un cambio, pues es muchísimo el dinero que se llevan los organismos electorales como el Instituto Nacional Electoral, por lo que está de acuerdo con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, de desaparecer esta instancia.