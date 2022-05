[Sondeo] Potosinos se consideran buenos hijos, y otros... no tanto

“Yo no creo haber sido un buen hijo, tal vez un buen hijo estaría en todo momento con su madre, apoyarla y ayudarla en lo que se pudiera”, así comentó Pedro, al preguntarle si él considera ser o haber sido buen hijo con su madre que ya hace un tiempo murió.

Por esta razón el día de las madres se pasara sin celebrarlo, al menos con su madre, “este 10 de mayo, será un poco solo porque no estoy con mi madre, ella ya murió, si estuviera a lo mejor sería festejarle algo y estar con ella”.

En contraparte, para Adrianna Vanessa Rodríguez de León ser un buen hijo es “ponerle atención tu madre, a ella, a sus necesidades, es escucharla, tener atenciones hacia ella, no implican los detalles porque muchas veces son secundarios, porque ser madre conlleva muchos sacrificios”.

Adrianna de profesión estilista dijo, que aunque ella aun no ha sido madre, entiende lo que es tener esa responsabilidad porque crió a una de su sobrina cono si fuese suya.

“Ser madre creo que conlleva muchos sacrificios, yo cuidé a muchos sobrinos y a una de ellas yo la crie, y eso cambio mucho de un momento a otro mi percepción de lo que es ser madre, antes de ser mama de esta niña fui tía, crié y cuidé mucho de esta niña y ahora soy su mama, la sigo viendo como a mi hija, al estar como mama aunque no lo sea directamente, influyen muchas cosas y muchas atenciones”

Adrianna, que se considera una buena hija, llevar a comer a su mama para festejarla, aunque no siempre tuvo la oportunidad económica de hacerlo, “cuando no tenía dinero para reglarle algo a mamá, usaba mis manos y confeccionaba algún detalle que le pudiese gustar de manualidades, pero nunca se ha quedado sin su regalo en las manos, todo lo que le he dado ha sido de corazón”.

Melissa Michel Pérez Elvira comentó que ella celebrará a su mamá llevándola a algún lugar o dándole algún detalle, “yo creo que ser una buena hija es estar al pendiente de tus padres, que les hace falta si necesitan algo o ayudarlos en lo que se pueda”.

Ya como madre de un pequeño dijo, que es muy difícil ser mamá, su percepción de madre antes de serlo es muy diferente a ahora que ella ya lo es también, “el tener una responsabilidad de criar a un ser humano de cuidarlo, es pesado pero es muy bonito”.

Al preguntarle si hay algo de lo que se arrepintiera acerca de la relación con su madre, Melissa dijo que a lo mejor le ha decepcionado con algunas decisiones que ha tomado a lo largo de su vida “y a lo mejor ella no ha estado de acuerdo, sería eso”.

Y aunque Celeste no supo describir lo que sería un buen hijo, ella considera que si ha sido una buena hija, y como no se encuentra cerca no la celebrará a ella, pero si a su suegra, “mi mama no está aquí, a lo mejor hacemos un convivio pero nada más para nosotros y mi suegra que es la que está aquí, a ella a lo mejor le mando algo para que se compre un pastel”.

France Jean Batiste, quien se encuentra en búsqueda de un trabajo, se considera un buen hijo, y con nostalgia habla de su madre haitiana a quien desde hace seis años no ve.

“Solo hablo de mi mamá y eso ya me da pena porque ella está lejos, pero eso no significa que no esté cerca de su corazón, o no haya amor, para el amor de madre e hijo no hay distancia, tengo a mi mamá cerca de mi porque platico con ella todos los días, entonces la distancia no significa nada, de regalo ella ya tiene mi corazón, por la distancia solo podría mandarle dinero pero no tengo ahora porque no tengo un trabajo, no he podido completar los trámites para registrarme como conductor de UBER, y pues me falta dinero para mandarle a mi mamá”.

