[Sondeo] Potosinos no dan por terminada la pandemia

Con cierto escepticismo, ciudadanos no dan por terminada la pandemia de Covid-19.

En un sondeo realizado por El Sol de San Luis, la señora Margarita Martínez y su esposo dijeron considerar que la pandemia continuará presente “como la gripa”, aunque ambos coinciden en que hay un manejo político de la enfermedad y que con ella se busca generar psicosis entre la población, como ejemplo mencionaron que en tiempo de campañas electorales no hubo restricciones.

Aparte, el señor Alejandro Gallegos dijo considerar que después de Semana Santa seguirán los contagios debido a que en esta temporada vienen muchos turistas de distintas ciudades, aunque señaló que si se mantienen las medidas de prevención, puede evitarse un repunte considerable.

Elizabeth Marín reconoció que “la solución” para frenar los contagios, es continuar con la sana distancia y el uso de cubrebocas, pues no se tiene la certeza al 100% de que las vacunas terminen con la pandemia, sin embargo reconoció que ya se le ha perdido miedo a la enfermedad y hay personas que ya no utilizan la mascarilla, inclusive al momento de la entrevista no portaba la suya ya que dijo, acaba de comerse una nieve y olvidó volver a ponérsela.

En su caso, el señor Bernardo Méndez dijo considerar que la población aún sigue cuidándose, y que si se mantienen las medidas de prevención, se puede evitar un repunte después de las vacaciones de Semana Santa.

Por otro lado, César Aguirre coincidió en que se le ha perdido miedo a la enfermedad, misma que dijo, llegó para quedarse al igual que otras tantas, “sé que todavía hay casos, muertes, muy pocas pero todavía hay, pero ya estamos aprendiendo a vivir con esto como cualquier otra enfermedad letal que como humanidad hemos lidiado con ella”; para él, las medidas de prevención también son la clave para evitar repunte de contagios.

