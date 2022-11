(Sondeo) Potosinos descalifican alineación de Selección Mexicana

Casi de manera unánime, los seguidores de la Selección Mexicana de Futbol Varonil desaprobaron la alineación que participará en el mundial de Qatar 2022, “las vacas sagradas predominan en el equipo y esto le resta posibilidades de avanzar”.

Así se puso de manifiesto en sondeo realizado por El Sol de San Luis, en el que señalaron que todas las selecciones resultaron afectadas con el cambio de fecha de realización del evento.

Alberto nos opinó que “con el equipo que se llevó el entrenador no vemos la posibilidad de llegar ni a octavos, no se llevó a jugadores que tengan experiencia jugando en Europa, es pura gente que está en la Liga MX.

Dijo estar en desacuerdo “porque por ejemplo no se llevó a Laynez ni al “chaquito”, se lleva a Raúl Jiménez pero estaba lesionado; como que se enfocó más en invitar a gente como Funes Mori, que no tiene la experiencia que da jugar en Europa”.

Sair se autocalificó como un buen fan “claro que voy a ver el mundial pero no creo que avance México, la alineación no llenó mis expectativas, más que nada por los jugadores que no llevarán, llevan a veteranos que ya no deberían de estar, ahí está Guardado; Héctor Herrera; Ochoa ya no debería ir tampoco, bueno para mí ya no debería, y deberían darle oportunidad a más jóvenes.

Consideró que ver el Mundial en esta temporada del año “va a ser una nueva experiencia, aunque muchos jugadores se quejaron, hay muchos lesionados y creo que a todas las selecciones les afectó mucho el cambio de temporada”.

En contraparte, Jonathan advirtió que casi no ve fútbol “la verdad no tengo tiempo para verlo, el trabajo me consume mucho tiempo, de hecho vengo saliendo”.

Aun así opinó que haber cambiado el Mundial de fecha “se debió tal vez a la pandemia, yo digo que está bien pues tuvieron más tiempo de planear las cosas”.

Alan señaló que la Selección Mexicana “de plano anda mal, lo digo por los últimos resultados y la decisión de llevarse a las vacas sagradas como Memo Ochoa; Héctor Herrera y Guardado, sin embargo hay que apoyarlos”.

Confió en que habrá oportunidad de verlos, “aunque por cosas de trabajo pues yo creo que se puede complicar”.

Erick dijo saber que este domingo inicia el mundial “pero no me interesa tanto, además de que va a ser a horas complicadas para mí, yo creo que si hay partidos en la madrugada pues no los veremos”.

También de nombre Erick, el último entrevistado dijo que solo verá a la Selección para ver como pierden “dejan a las personas con más talento y se llevan a muchos veteranos como Herrera, Jiménez, Funes Mori, Guardado, Ochoa y Gallardo, casi todos”.