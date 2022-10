[Sondeo] Potosinos de acuerdo con que el Ejército siga en las calles

En un sondeo realizado por EL Sol de San Luis en torno a la aprobación en el Senado para que las Fuerzas Armadas continúen en las calles hasta el 2028, potosinos avalan esa decisión, al sentirse con ello, más seguros.

“En realidad, es bueno por la seguridad de todos, yo así lo pienso, a mi si me conviene tener más seguridad y andar tranquilo en las calles, aunque ellos tienen otras obligaciones además de cuidar a la gente, pero considero que si deben seguir en las calles, la gente nos sentimos más seguros al verlos en las calles” comentó el señor martín Alonso.

Las personas consultadas destacaron en su mayoría, con fiar en el Ejercito pero también dijeron observar mayor capacidad y capacitación en los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno del Estado, por lo que dijeron, ya hay mayor confianza en ellos.

“Aunque hay que decir que la policía hemos visto ya está más capacitada, se está viendo mucho cambio a comparación de otros años, yo veo mucha mejoría en la seguridad, el ejercito luego son nuevos aquí pero yo confío en los dos para mi seguridad”.

Para Rafael, cada secretaria debe tener su lugar, “y la Policía Estatal y la Policía Federal deben tener un reconocimiento también del esfuerzo que hacen por la seguridad, en su obrar dentro del orden social”

Dijo que la presencia del Ejercito presupone que van a defender a la gente, a cuidarla, pero pudiera generar una ruptura entre las demás organizaciones de seguridad, creo que es un tema que debe estudiarse bien cuáles son sus beneficios, sobre todo para la reconstrucción del tejido social, o si va a dividir más a la población”.

Para el, las desventajas serian el pánico social, el descontento que la sociedad a manifestado, entonces no se vería como una protección, y no se cumpliría el objetivo que se busca, los beneficios serian que se supone, que al ser una instancia federal esta para poner un orden, está muy en desorden el país, y seria una ventaja que pusiera orden, pero también ellos no cuentan con un respaldo real para actuar.

Para el, el ideal es confiar en el Ejército, la Policía Estatal, y las municipales, “las tres corporaciones tienen el objetivo de velar por la seguridad y se preparan para eso, para que en la sociedad haya un orden haya seguridad, pero haciendo una comparativa, no podemos juzgar si no vemos el desempeño de cada una, los tres tendrían que darnos esa confianza”.

El señor Oswaldo García dijo que el prefiere que el Ejército siga en las calles, por seguridad el estado, “así lo vemos como ciudadanos, vemos que están al pendiente, nos están cuidando, los vemos en las escuelas afuera, con el tráfico, y en otros lugares”.

“Vemos mucho a la Guardia Nacional también en las calles, alomejor no estábamos acostumbrados a verlos, pero el Ejercito y GN están para servir a la nación, para cuidar al pueblo y pues uno esta con esa confianza, al verlos cambia el sentir de la gente, hay policías que amedrentan mas que el ejército, ellos están mas capacitados tienen principios y valores y con esa confianza los vemos”.

Karla dijo que esta de acuerdo en que el Ejercito siga en las calles mientras sea funcional, “si estaría de acuerdo con que fuera así”, aunque dijo no sentirse segura con la seguridad que proporcionan las diversas corporaciones.

“si fuera funcional seria de mucha ayuda porque estaría apoyando, ahora me da un poco igual que sea quien sea que ande en las calles, hay mucha inseguridad todo el tiempo , ahora ya no se puede ni siquiera caminar tranquilas de día, debe hacerse mucho todavía en seguridad”.

Es de recordar con 87 votos a favor, 40 en contra y cero abstenciones recién se aprobó en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Constitución Mexicana, por lo que las Fuerzas Armadas continuaran en las calles al menos hasta el 2028, apoyando en materia de seguridad a las corporaciones estatales y municipales del país.

