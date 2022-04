(Sondeo) Por inseguridad, cambio de horario afecta a potosinas

El “horario de verano” afectará negativamente al tener una hora menos de luz de día por las mañanas, así coincidieron en señalar potosinas entrevistadas con respecto a la medida que inició este domingo.

Mientras los entrevistados, en su mayoría, respondieron que “todo sigue igual”, las mujeres refirieron la situación de inseguridad que se vive actualmente y advirtieron los riesgos de adelantar una hora los relojes.

María Elvira Olvera Escalante

La señora María Elvira Olvera Escalante consideró que el horario de verano descontrola en el tema laboral “nos acostumbramos al horario de antes, así que sí, nos descontrola en el trabajo”.

En la mañana, añadió, nos pone más en peligro, porque está más oscuro y ahorita, a como están pasando la cosas, tenemos miedo de salir, “yo salgo sola, mi pareja ya es grande, por lo que salgo sola a abordar el transporte y como mujer es peligroso”.

María Fernanda Pérez

Por su parte, Montse, trabajadora, consideró que el actual horario está bien, “sin embargo ahorita, por la situación de inseguridad y como estamos, ¿se va a oscurecer más tarde verdad?, para mi mejor porque yo salgo tarde, como a las seis, y por donde trabajo es inseguro”.

Para María Fernanda Pérez todo sigue igual “me sigo levantando a la misma hora y sigo saliendo a la misma hora, duermo lo mismo y hago lo mismo, el tema de que haya más luz en la tarde podría ser lo bueno, yo supongo”.

Daniel Gómez fue enfático en señalar que para él sí funciona el horario de verano, “todo es igualito, no afecta al trabajador, no tengo problemas”.

Alberto, estudiante, coincidió en que el cambio de horario no trae afectaciones al sector estudiantil, “todo es igual, nomás es cosa de acostumbrarse al cambio”.

Finalmente, Imanol, acordó en señalar que con el tiempo las personas se acostumbran y que por lo demás no hay afectaciones, “para mí es igual, solo con el hecho de en las tardes está más alumbrado, a mí me da igual, no es como que afecte mucho, al principio sí pero ya con el tiempo te acostumbras”.