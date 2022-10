(Sondeo) Pedir crédito Infonavit a los 70 años es una vacilada, opinan

Genera división de opiniones entre ciudadanos consultados por El Sol de San Luis el hecho de que el Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) haya aprobado elevar la edad máxima para solicitar un crédito, de 65 a 70 años.

Para unos es una vacilada esta medida porque, en primer lugar, “hay que llegar a esa edad y en segundo, ¿se tendría que pagar con la jubilación o con qué dinero?”, mientras que para otros es una oportunidad de dejar un patrimonio a la familia.

Julio Nájera dijo que “es una buena medida porque era una situación discriminatoria el decir eres de tercera edad no tienes derecho a crédito, no tienes derecho a muchas cosas y esto abre un panorama positivo para la gente, para los adultos mayores que nos sentimos integrados y que somos parte de la sociedad y de la familia todavía”.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

“Es saludable mentalmente, muchas veces dicen en la mente ‘no me toman en cuenta las financieras y esto hasta es saludable’; la persona por alguna circunstancia cuando estuvo en la etapa productiva no se pudo hacer de un patrimonio y ya en esa edad avanzada se piensa de manera mas madura y dice: es momento de dejar patrimonio a la familia y una huella en la situación económica”

Adrián Bonilla García expuso que “es una mala medida, fue mala desde un principio, desde que se incrementó a 65 años la edad para poder pedir crédito, ya en estos tiempos es difícil llegar a los 70 años de vida y es una falsa ilusión que dan, la situación ya no es como antes. Ya con llegar a la jubilación es ganancia”.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

El señor Martín González expuso que “está bien lo que están haciendo, antes decían que hasta que tuviera tantos años y puntos y a veces uno no llegaba a eso, es bueno para la familia dejarle algo patrimonio; la nueva ley anteriormente me toco de que si llegara a fallecer se cancelaba la deuda pero ahora el que paga es el beneficiario. Yo estoy pagando un crédito desde hace 22 años y todavía me faltan ocho”.

El Infonavit anunció que los créditos podrán utilizarse para comprar una casa nueva o existente, un terreno, realizar mejoras en vivienda o construir en terreno propio.