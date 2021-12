(SONDEO) Ómicron provoca preocupación entre los potosinos

Potosinas se muestran conscientes respecto a que persiste el riesgo de contagio de Covid-19 ante el surgimiento de la variante Ómicron.

Nancy Tovar señaló que por ahora, lo que ha escuchado de la variante Ómicron es que "es una variante más fuerte y que está llegando a México"; para evitar contagios al salir de casa, ella utiliza cubrebocas, gel antibacterial, procura no tener mucho contacto con las personas y mantener sana distancia. Dijo considerar que en estos momentos, todo lugar es riesgoso, "el transporte, las plazas, todo, no hay lugar donde no te puedas contagiar".

En su caso, Magdalena González señaló que no ha escuchado información sobre la nueva variante de Covid-19, sin embargo mantiene las medidas de prevención como utilizar cubrebocas, gel, lavarse las manos al llegar a casa y desinfectar "todo lo que tocamos, utensilios, todo"; para ella, las fiestas que se realizan en lugares cerrados representan un mayor riesgo de contagio.

Rosa Loera manifestó que ella sí ha escuchado sobre la nueva variante, "he escuchado muy poco, que es más fácil de dispersarse o contagiar, y que es igual de fuerte"; indicó que como familia, utilizan siempre cubrebocas, gel antibacterial y tratan de evitar las multitudes.

Mencionó que desde su punto de vista, en los lugares cerrados hay más riesgo de contagio, "por ejemplo iglesias, fiestas... me parece que cuando estás en un lugar abierto es un poco menos la probabilidad de contagio, sigue existiendo obviamente, pero estar en un lugar cerrado creo que es donde más se puede contagiar".

Finalmente, Gabriela indicó que lo que ha escuchado de la nueva variante, es que es más contagiosa, "se supone que no es tan letal, pero el problema es lo contagiosa que llega a ser", para evitar contagios al salir de casa, ella utiliza cubrebocas, toallitas desinfectantes y alcohol en gel. A su parecer, los lugares concurridos representan mayor riesgo de contagio, por lo que trata de evitar las multitudes.