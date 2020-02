(Sondeo) Mujeres comerciantes de SLP no participarán en "Un Día Sin Nosotras"

Mujeres que comercializan diversos productos en vía pública reconocieron que “viven al día”, lo que les impediría participar en el paro nacional del 9 de Marzo, pero quizá se manifiesten de otra manera.

“Un día sin nosotras” o “Un día sin mujeres” ha generado diversa controversia por la intención de no asistir a laborar, a clases, no consumir bienes o servicios, no salir a la calle, e inclusive no realizar algún tipo de trabajo doméstico, en algunos centros de trabajo, inclusive, se les ha dado permiso de ausentarse ese día.

“Yo aquí trabajo y estoy al día; si dejo de trabajar ¿Qué voy a hacer al otro día?”, se lamentó Juana Ortiz, al tiempo que acomodaba algunas mercancías en el puesto que atiende en el Centro Histórico.

“Ese día a lo mejor me pongo una playera que diga algo a favor de las mujeres”, agregó, al señalar que no puede ausentarse.

A su vez, la comerciante de frituras Guadalupe Rodríguez, indicó que sería bueno que con su ausencia se dieran cuenta de la importancia de las mujeres en todos los ámbitos, y que estaría dispuesta a participar en el paro nacional. “Me afectaría porque andamos al día, pero es importante exigir más seguridad para nosotras, por ejemplo”, indicó.

“Yo sí voy a poner mi puesto; si no trabajo un día pues no como…”, sostuvo Adela López. Explicó que su negocio lo atiende a veces ella o a veces su hija, y “no tenemos de dónde sacar (dinero)”.

Comentó que si se realizara una protesta pública a favor de las mujeres, podría acudir, pero ausentarse de su puesto, no.

Muy similar opinó Elizabeth López quien señaló que como madre soltera vive al día. “Si dejamos de trabajar un día se nos baja lo económico; para mí es importante esa protesta para las mujeres, pero nosotros no podemos dejar de trabajar”, aseveró.