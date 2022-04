(Sondeo) La consulta fue un ejercicio inútil, coinciden jóvenes

La consulta para la revocación de mandato no tuvo ningún sentido y fue un gasto inútil. “finalmente el presidente hace lo que se le da la gana”, así llegaron a responder jóvenes encuestados por El Sol de San Luis con respecto a su participación en el ejercicio del domingo pasado.

No tuvo ningún sentido, opinó Natalia, “para una revocación de mandato necesitas mucho más que una consulta popular, además deberíamos estar informados de en qué se gastan el dinero, y en esto yo no lo consideraba necesario”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“A final de cuentas el presidente va a terminar su mandato porque siempre ha hecho lo que se le da la gana, entonces, diga lo que diga uno nada se toma en cuenta”.

Con respecto a si la consulta para la revocación deberá repetirse contestó con un enfático “no”.

Alberto Carranco Martínez aseguró no entender el objetivo de la consulta “por eso no participé, no tenía ningún beneficio, pase lo que pase el tiene que seguir con su mandato así que no entiendo el fin”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Por su parte David Herrera resolvió sí participar “decidí hacerlo porque nunca me había tocado un ejercicio así, y por las cosas que está haciendo el presidente, dije va, me la voy a jugar para que siga”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Añadió que el ejercicio debe quedar “y esperemos que sea para este presidente y para los que siguen”.

Liliana consideró que ejercicios así son importantes “para que, como ciudadanos, tomemos decisiones importantes en el país; que mejor que si no estamos de acuerdo con algo se nos dé la oportunidad de sumarnos y alzar la voz”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Abundó en que la revocación debe aplicarse no solo al gobierno federal “sino también en los estados, sería bueno analizar y calificar a todos nuestros gobernantes”.

Para Yadira Hernández el ir a votar no fue de su interés, “la consulta se hizo porque el presidente así lo quiso, siento que más bien es un derecho como ciudadano y López Obrador lo hizo porque sabía que la gente que está con él le iba a hacer la votación, y aun así fue muy poca la gente que asistió”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Además, coincidió, el gasto no tuvo caso, el dinero pudo haberse ocupado para otra cosa.

Finalmente, Ángel Roberto expresó haber estado ocupado en otras cosas “no me enteré mucho de que se trataba porque no me interesa la política”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“Si se queda bien, si no la verdad no es algo que me afecte o le tome importancia, yo hago lo mío”, concluyó.