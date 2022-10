(Sondeo) Festejar a “San Juditas” sin bailes callejeros piden devotos

Es, quizá, el santo más venerado por los católicos en México, se le busca y se le reza para las causas difíciles y es patrono de los trabajadores –de los que tienen chamba y de los que la andan buscando-; el 28 de octubre, el fervor hacia San Judas Tadeo se manifiesta de muchas formas, aunque los más devotos piden que sea sin bailes callejeros ni expresiones de ese tipo.

Así opinaron en sondeo realizado por El Sol de San Luis seguidores de quien con visos de confianza, pero con respeto, llaman “San Juditas”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Como la señora Adela López Navarro, comerciante ambulante en el Centro Histórico, a espaldas de catedral, quien se emocionó con el tema, “la veneración a nuestro San Juditas ha aumentado mucho, yo por ejemplo siempre le hago su fiesta, a pesar de que ahora estamos económicamente un poco mal”.

Refirió que “este viernes 28 va a estar aquí, en mi lugar, acompañándome, lo voy a traer, aunque se enojen los inspectores, le voy a poner una mesa y voy a dar a la gente unas aguitas y en la noche unos tamalitos en su honor”.

Con respecto a la realización de bailes callejeros en su nombre afirmó que “para mí eso no va, mi devoción es tenerlo aquí; y no le pido cooperación a nadie para su festejo, lo que yo tengo y nace de mi voluntad es lo que yo le doy a la gente en este día, ya sea una bolsita, un dulcecito, es lo que doy como si estuviera festejando a un familiar”.

Su veneración por San Judas Tadeo viene desde hace más de 30 años, “me regalaron uno, así empecé a quererlo, hoy tengo tres y uno grandotote que este viernes me va a acompañar”, adelantó.

Por su parte, el señor Marcial Villareal Pineda, vendedor, opinó que los que son verdaderamente devotos les gusta celebrar esta festividad, “este 28 es su santo, mucha gente lo venera y lo festeja porque cubre las necesidades y si uno se encomienda siempre recibe el favor”.

Coincidió en festejarlo de forma tradicional, “yo no estoy de acuerdo en que se festeje con bailes, porque siempre hay problemas en cuestión de las personas que viven en los diferentes barrios”, dijo.

Por su parte, María Estela Guerrero, explicó que “él es el santo de los hombres trabajadores, y el que no tiene trabajo le pide y, según muchas personas, les concede el milagro y consiguen trabajo”.

Añadió que “este viernes en varias colonias se preparan para festejar con danzas, misas y comida, a donde yo voy a festejarle no se hacen bailes, únicamente lo que es la misa y la danza, nada más, bailes no, al menos yo no he asistido, a lo que voy es a la iglesia”.

Finalmente, Verónica Hernández dijo que le parece bien que lo festejen como sea, “yo no sé que se le festeje con fiestas callejeras, es santo de los trabajadores y hay que pedirle, nada más”.