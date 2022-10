[Sondeo] En temporada de fríos, potosinos sí se cuidan; otros "ni se enferman", dicen

Tomando vitaminas, algunos tes, y otros no hacen nada para prevenirse de las enfermedades es como se previenen de la temporada de frío, misma que ya comenzó en nuestro país.

En un sondeo realizado entre la comunidad potosina, cuestionamos sobre los remedios caseros o tradicionales que suelen practicar para evitar caer víctima de enfermedades como la gripa, influenza, coronavirus, o hasta infecciones de garganta. Los ciudadanos señalaron en su gran mayoría que solo toman algunos tes y cargan con chamarra para evitar las gélidas temperaturas.

Esta pareja de novios, conformada por Aide y César mencionan que solo utilizan suéteres abrigadores y no acostumbran tomar ningún remedio ni tampoco acuden a su médico en temporada invernal "porque casi no me enfermo y no es común que me enferme", ambos coincidieron.

También hay quienes se atienden en esta época del año como Jesús Hernández "tomo algunas infusiones y revisó las condiciones del clima día con día, más que nada me abrigo". Ximena Ruiz, refiere que religiosamente en su domicilio confían en las Bedoyecta para que el cuerpo no decaiga "no nos obligan en casa a automedicarnos, mejor nos recomiendan algunas vitaminas para prevenir alguna enfermedad".

Daniel Adolfo Rivera, apunta que generalmente trae consigo su suéter y no es común que se enferme solo durante el mes de diciembre, suele darle un resfriado y prefiere automedicarse si trae una tos seca o con flema, no toma remedios caseros y adquiere medicinas como antibióticos que son conocidos.

Mientras que el joven Luis Enrique, aduce que si tiene una tos normal no acude al médico, es hasta que tiene síntomas muy fuertes que recurre a remedios más utilizados como infusiones calientes de plantas medicinales y aprovecha para utilizar miel y limón.

"Casi no me enfermo, más o menos dos veces al año".

Los más conscientes determinan que como acciones preventivas suelen acudir al médico general y consumir algunas bebidas calientes recomendadas casi siempre por la buena voluntad de las abuelas.

