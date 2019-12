[Sondeo] Crisis económica los dejará sin obsequios

La situación económica juega un papel importante en estas fechas, pues mientras a algunos potosinos les permitirá dar obsequios a familiares y a amigos, habrá otros que tendrán que limitarse a dar afecto.

En un sondeo realizado por el Sol de San Luis, Itzel Zamarrón indicó que sí tiene contemplado dar regalos a amigos y familiares, aunque no planea erogar mucho en sus obsequios, “unos 400 pesos a lo mucho”. También Leobardo señaló que sí habrá regalos para su familia y amigos, aunque contempla un gasto mayor, que sería de alrededor de mil 900 pesos para los obsequios de su familia y 700 pesos para los de sus amigos.

En su caso, el señor Jesús Méndez Herrera, indicó que ya pasó por la época de regalar juguetes a sus hijos, pues ya son mayores de 20 años de edad, ahora lo que hace es darles dinero en efectivo, “lo que hacemos es mejor darles en efectivo, por ejemplo nos ponemos de acuerdo y más o menos en octubre compramos ropa y calzado, y en estas fechas le entrego efectivo para que ellos se compren lo que gusten”.

Pero no para todos pinta bien esta Navidad, pues la señora Rosario Flores indicó que al menos ella no cree estar en posibilidades de dar obsequios este año, “está difícil la situación”; confiesa que este sería el primer año que no da regalos.

Lo mismo pasa en el caso del señor Marco Antonio Rebolloso, quien manifestó que “ahorita no, de dónde, no hay con qué, sino con mucho gusto, está muy dura la crisis”; igualmente sería el primer año en que no da obsequios aunque en años anteriores procuraba también algún detalle para los amigos más cercanos.