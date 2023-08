Son correctas las calificaciones que se emiten en evaluación Congreso Calificado

José Mario de la Garza Marroquín, creador de Congreso Calificado, afirma que son correctas las calificaciones que se emiten en dicha evaluación, toda vez que en varias ocasiones, diputados locales se han quejado de que salen reprobados por conveniencia de alguien.

El abogado se defendió y aseguró que la metodología está transparente y las evaluaciones están puestas en la página, así mismo señaló que los números de retardos inasistencias y de leyes caducas son lo que hacen que la autoridad legislativa salga mal evaluada pero de ninguna forma hay algún tipo de filia o fobia hacia ellos.

Señaló que todo es revisable porque no hay nada subjetivo y aunque se molesten los diputados continuarán con estas mediciones, ya que buscan evaluar el desempeño que tienen frente a la curul.

Reconoció que el diputado de Movimiento Ciudadano, Mauricio Ramírez Konichi, quién ha sido el diputado peor calificado en los últimos tiempos, mandó a su equipo de trabajo para que se hiciera una revisión de los indicadores, sin embargo se les demostró que tiene muchas faltas y retardos en la página oficial del Congreso del Estado de San Luis Potosí y ellos se reflejó en que sea considerado como uno de los peores y que además ha sido recurrente.

No descarta colocar un indicador donde se midan las malas conductas de los diputados, como escándalos o hechos de corrupción que son muy comunes en el quehacer del servicio público.

"Ha faltado madurez de los congresistas para entender cuál es mi función y de fondo es que seguimos teniendo congresos en donde el entendimiento es más un compromiso de cómo tener más posiciones políticas y entonces la agenda de trabajo, se vuelve de trabajo político y está enfocada más a llevar ese trabajo, más que el trabajo legislativo. El trabajo legislativo no te implica salir a tu Distrito, ni estar buscando eventos y apoyos, ellos deben estar sentados en las comisiones, revisando y aprobando iniciativas y yendo al pleno. Ese es el trabajo que está en la Ley hay muchos que han hecho trabajo político para ir a las comunidades. Ese no es el trabajo".

Los diputados tienen la obligación de ir al Congreso y ver qué leyes necesitan los potosinos, los legisladores no deben andar gestionando recursos y beneficios ese no es su trabajo sino del Ejecutivo.

Mencionó que le han dicho que habrán más evaluaciones y consideró positivo que se siga analizando la actuación de los representantes populares, por su parte lleva una década en la revisión de la actuación de los diputados, que en su lectura como abogado refiere le quedan mucho a deber a los potosinos como por ejemplo en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que es importantísimo, así también dotar a la Comisión de Derechos Humanos para que puedan accionar que no solo hagan recomendaciones, la indemnización de personas que salen de la cárcel.

"Sí hay una agenda legislativa, pero se distraen en otras actividades. Yo no veo que haya un compromiso de los diputados para sacar adelante la agenda legislativa, pero también cabe señalar que no es un problema solo de San Luis Potosí sino es de México que no entiende que puede haber un ejercicio de transformación a través de las leyes. Se requieren de legisladores que solo quieran ser legisladores".