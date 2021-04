Sólo unidos podremos alcanzar el SLP que nuestras familias necesitan: Enrique Galindo

En una sesión con clubes rotarios de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, candidato a la presidencia municipal por la Coalición PRI-PAN-PRD- PCP, los convocó a la unidad entorno a impulsar proyectos de desarrollo que detonen el crecimiento social y económico de la ciudad, “por que sólo unidos podremos alcanzar el San Luis que nuestros hijos y nuestras familias están necesitando”.

Después de una breve bienvenida a cargo del presidente del Club Rotario San Luis, Alejandro Martínez Montante, Enrique Galindo les dijo a todos los asistentes, "ustedes siempre han sido parte de los programas que me ha tocado enarbolar, como responsable de la seguridad pública, ya sea en la ciudad, en el estado, y les diré que hasta a nivel nacional. Y los voy a requerir como autoridad municipal, como mi brazo altruista organizado". Dijo que cuando uno piensa en sociedad civil organizada se refiere exactamente a la forma como trabajan los rotarios.

Destacó la unión y organización que siempre ha reinado entre los rotarios pues considera que ésta es muy importante porque es la que permite sacar adelante los proyectos y crecer, y desafortunadamente no se ve en otros sectores de la población. "Siempre es reconfortante venir a estos espacios donde se respira unidad, tranquilidad, proyecto, altruismo".

Dijo que durante la campaña ha ido gestionando algunas de las soluciones a las problemáticas de la población ante el Ayuntamiento, sin esperar hasta octubre que inicia la próxima administración municipal. Por eso se comprometió a gestionar y dar asesoría para conseguir certeza jurídica sobre un predio que está requiriendo el club.

Lamentó que San Luis Potosí ya no sea la ciudad de la que disfrutamos en el pasado, y dijo que hay muchas razones para ello, pero la principal es que estamos fragmentados. "Ese es el único bache que me propongo tapar: el de la desunión, porque es que tiene hundido a San Luis, dijo".

Reconoció que cuando se es gobierno municipal se necesita mucho respaldo ciudadano, porque, de lo contrario no se puede avanzar "yo no soy el tipo de persona que se quiera esperar otros tres años en esta situación, San Luis no se lo merece". Dijo que hay algunos conceptos que desde el gobierno municipal se han entendido de forma incorrecta. "Desarrollo urbano no es hacer fraccionamientos, es definir hacia dónde va la ciudad".

Señaló que la concepción de gobierno que ha ido desarrollando es "más ciudadanía en la toma de decisiones", sobre todo en los temas más importantes como es la seguridad, el agua y la movilidad. Pero también en otros en los que hasta ahora pareciera que el municipio no tiene injerencia como son educación, salud, transporte y deporte. "Yo tuve la suerte de trabajar en el servicio púbico federal, y me eligieron solo por ser egresado de la UASLP, ese nivel de orgullo es el que quiero regresar a nuestro municipio", finalizó.

Previamente, en reunión con personal de la salud, de la organización de la Profesión Médica, el candidato a la presidencia municipal de San Luis Potosí por la coalición de partidos PRI-PAN-PRD-PCP, junto con el candidato a la gubernatura, Octavio Pedroza Gaitán, escuchó la problemática que manifestaron la Dra. Blanca Margarita Hernández, el Dr. Daniel Acosta Díaz de León, la Dra. Elia del Caren Echeverría Carrera y el Lic. Omar Cerezo.

Dijo que realmente sí falta un área de salud municipal, que cumpla la función de prevención, que es más barata de atender. "En el ámbito municipal no se tiene idea de lo que es una emergencia, no tienen tareas asignadas, ni siquiera hay un servicio de salud como tal. Lo mismo pasa con el deporte, con el arte, que sí están contemplados, pero son departamentos chiquitos".

