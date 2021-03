Sólo soy feliz, no merezco maltrato en redes: Tecmol

José Luis Romero Calzada, candidato al gobierno del estado por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), habló sobre los incendios que están pasando en la capital potosina y en todo el País, esto después de recibir comentarios negativos en sus redes sociales, “En lugar de #ActivarElBi$ne, vete a apagar los incendios”.

Aclaró que “esa una responsabilidad del Gobierno Estatal y Federal y tuve la oportunidad de investigar y están mandando a más de 300 brigadistas, es un tema muy complejo. Yo se que los que están en la desesperación a veces no, nos damos cuenta de lo que están haciendo las demás personas a nuestro alrededor, no somos positivos, la realidad es que el Gobierno está actuando en un incendio muy grande, pero también es culpa de los ciudadanos que no tenemos precaución y no, nos preocupamos por el medio ambiente”.

“Yo soy un candidato a Gobernador, no trates de manipular con palabras a que intervenga en un incendio, no tengo ni la herramienta, el recurso gubernamental. El candidato que te diga que va a apagar un incendio, te está mintiendo”, finalizó.

Explicó que “no por ser alegre, no pueda hacer las cosas bien, soy empresario, soy emprendedor y visionario, pero eso no quiere decir que sea serio, yo estoy convencido de que la gente que no está dispuesta a romper el mundo de los patrones que han sido educados el problema es de ellos”.

Aseguró que muchos lo juzgan porque se está gastando el dinero de la campaña “señores no me han dado ni un peso y más tarde se los voy a demostrar públicamente, tú puedes creer lo que sea, pero la realidad es otra".

Por último, hizo un llamado a que las personas deben ser más empáticas “porque no merezco el maltratado a mi persona, yo no te he quitado nada”.