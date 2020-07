Sólo con pruebas se descubre asintomáticos: Lutzow Steiner

Tan sólo en once días, es cuando una persona es detectada asintomática con el virus de Covid-19; desde la primera prueba PCR que se le practica al 80 por ciento de ellos, se le reconoce como negativos de la enfermedad, según indicó el director general de Salud Pública del Gobierno del Estado, Miguel Ángel Lutzow Steiner.

El funcionario estatal, mencionó que al 20 por ciento restante de los asintomáticos, a quienes se les practica la prueba de Coronavirus puede permanecer hasta el día 21 con resultado positivo.

Ante la inquietud de saber cómo se alivia un asintomático si no se atiende, soslayó que este tipo de pacientes cortan la infección sin sentir nada, ello significa que no tienen fiebre, malestar, dolor de cabeza, incluso no sienten nada, por lo tanto, no requieren de medicamentos especializados para este tipo de enfermedades virales.

Muchos de los que son asintomáticos ni siquiera se percatan de la enfermedad, sólo cuando se hace una prueba reactiva o si son de alto riesgo de contagio y realizan una prueba PCR, ahí es cuando se dan cuenta sí tuvieron o no el virus.

"Muchos de los pacientes no buscan atención porque sienten nada y tienen riesgo bajo de contagio, pero si lo tienen".

Para el especialista del sector salud, es importante que la población sepa diferenciar cuando una persona cuenta con la infección sin enfermedad, que es cuando el virus entra al organismo y no desarrolla síntomas o signos de la pandemia, en la cual existe un proceso infeccioso de replicación viral que se manifiesta rápidamente.