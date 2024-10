Solo 45 municipios cuentan con policías certificados en SLP

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana José Luis Ruiz Contreras advirtió que hay cero tolerancia contra presidentes municipales que se opongan a la implementación de medidas de seguridad, como ocurrió con el presidente municipal de Huehuetlán, Ramón Martínez Avitud, quien será demandado penalmente junto con su personal que intervino.

En la comparecencia por la Glosa del Tercer Informe de Gobierno ante diputados, el funcionario respondió a una pregunta del diputado Rubén Guajardo Barrera y dijo que el operativo realizado en ese municipio el 14 de Octubre, fue parte de acciones preventivas que ya se habían hecho antes, con el desmantelamiento de una célula delictiva que tenía un centro de monitoreo particular con cámaras, pantallas y software especializado.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Se investigaba el vehículo del alcalde de MORENA que tenía aparentes impactos de bala, pero se opuso y azuzó a la población civil contra los elementos policiacos; por esos hechos, se presentará una demanda penal para que sea la Fiscalía General del Estado la que determine si hay delito o no qué perseguir.

Advirtió que no pueden ocurrir estos hechos por parte de ningún servidor públicos, “los municipios no son de los alcaldes, son del pueblo y seguiremos con los operativos en todo el estado; si el alcalde no tenía nada que esconder no debió oponerse; no hay tregua con la delincuencia, con nadie”.

El diputado de MORENA Carlos Arreola defendió al alcalde Martínez Avitud y dijo que él también presentará demandas porque ha sido perseguido junto con su familia por problemas poselectorales; el secretario respondió que no se actúa por colores o cuestiones políticas, sino en base a información de inteligencia, de estrategia y de prevención del delito.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Sobre el programa Socorro de Ley que son recursos que la federación entrega a los estados para la manutención de reos federales internados en penales locales, José Luis Ruiz dijo que corresponden 50 pesos diarios por reo, pero no se ha entregado ese recurso que ya acumula un rezago de 8 millones de pesos a la fecha; en los cinco centros de reinserción se les dan tres alimentos a los internos federales con costo al estado.

En la comparecencia añadió Ruiz Contreras que se han invertido 9 mil millones de pesos en seguridad y hay elementos confiables, capacitados, formados en todas las áreas de la Secretaría; además, existen convenios con 45 municipios que tienen elementos certificados.

Destacó el combate al narco menudeo que está poblando las cárceles pero disminuyendo el índice de secuestros y homicidios, pues de 70 que se cometían al inicio de la gestión, se ha bajado a casi un 50 por ciento.