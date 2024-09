Solo 30% del personal municipal quiere seguir laborando Villa de Pozos: Galindo

El alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos prometió que el 1 de octubre, cuando proteste el trienio por el que fue reelecto, dará a conocer “muchas sorpresas”; sobre su mención como posible candidato a la gubernatura estatal dijo que es algo que “me halaga y compromete”, aunque insistió que no es momento de hablar de ese tema.

“Yo lo que quiero es ser un buen alcalde, la reelección nos pone en buena condición, seis años gobernando la ciudad nos pone bien, pero es temprano para adelantos”, sostuvo durante una entrevista colectiva.

Luego del “destape” en boca del ex gobernador Marcelo de los Santos, Galindo Ceballos afirmó que suele reunirse con él de manera frecuente para consultarle algún tema municipal. “Sus expresiones y proyección de mi persona la agradezco; me halaga y me compromete…”.

De su siguiente período como presidente municipal, dijo que ya hay temas que se están trabajando, como es la reestructura orgánica del Ayuntamiento; consideró que debe ser más compacta, y ello “obligará a cambios en nombramientos y en las personas” que actualmente presiden algunas direcciones.

Reconoció que hay servicios que se repiten, que duplican funciones, y que por ende deberán integrarse en una sola área.

Asimismo, recordó que estará configurando un gobierno de coalición, con personas propuestas por las fuerzas políticas que lo abanderaron durante su campaña por la reelección. “Ellos proponen y yo escojo, y si no le conviene a la ciudad les pido que me lo cambien, primero está la ciudad y no los compromisos, será un gobierno de coalición con perfil altamente calificado”, agregó.

Con respecto a la plantilla laboral capitalina que prestaba sus servicios en el ahora municipio de Villa de Pozos, indicó que esta semana termina el plazo para que decidan si se quedan o se incorporan a San Luis Potosí. “La mayoría, un 70 por ciento, desean quedarse en San Luis, tienen garantizados sus derechos laborales…”. Comentó que el tema lo analizará directamente con la presidenta concejal de Pozos.