[Video] Se manifiestan tianguistas de la Ruta 16

San Luis Potosí.- Ante la negativa de atención y respuesta que han tenido de parte del área Comercial del Ayuntamiento capitalino, comerciantes del tianguis ruta 16, decidieron manifestarse sobre la carretera 57 para exigir se les deje trabajar.

Y es que, solo tres días a la semana trabajan en diferentes puntos, los lunes en la avenida Estrella, esquina con Observatorio, en la colonia Dalias del Llano; los martes en Martínez de la Vega, y miércoles, en el Eje 104.

Paula Montero | El Sol de San Luis

El problema deriva en que inspectores de la dirección de Comercio con apoyo de la Policía Municipal, no les ha permitido instalarse los lunes, por lo que en esta semana han acudido a la Unidad Administrativa Municipal (UAM) pidiendo hablar con alguna autoridad y solo han recibido negativas.

Liderados por Luis Manuel Murillo Gomez, los mercaderes señalaron que han caído en una crisis económica insostenible, derivado de la implementación de las medidas preventivas ante la presente contingencia sanitaria por el covid 19 y su trabajo en las dos últimas semanas se ha reducido a sólo dos.

Ante la negativa del ayuntamiento para atenderlos y darles una explicaciṕn sobre, por qué no se pueden instalar los lunes, es que decidieron manifestarse para llamar la atención de los autoridades municipales.

Los comerciantes inconformes refirieron que a la par que no se les deja trabajar y en consecuencia no obtener recursos, los recibos de cobranza de energía eléctrica, agua y demás servicios siguen llegando puntualmente y que si no tienen recursos cómo los van a pagar.

Se manifiestan tianguistas de la Ruta 16 .mp4

Indicaron que como padres de familia están muy preocupados porque no saben cómo van a llevarles alimentos a sus hijos y que siguen esperando una respuesta de las autoridades.